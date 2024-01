Glória Pires: A Estrela Cotada para Brilhar no Troféu Talentos da Dublagem Gay

Neste ano, o Troféu Talentos da Dublagem Gay, evento anual no Rio de Janeiro, está prestes a homenagear uma grande personalidade do mundo artístico. Dentre as atrizes e atores que já foram honrados no passado, como Claudia Raia, Débora Secco, Taís Araújo, Lília Cabral, Glória Perez, Vera Fischer, Marcos Caruso, Mateus Solano, surge o nome de Glória Pires como a escolhida para ser a grande homenageada.

Após convites e entusiasmo da comunidade drag, a atriz ficou entusiasmada também e aguarda ajustes e confirmação devido aos seus compromissos. O evento, marcado para 6 de maio no Teatro Fashion Mall, está ansiosamente aguardando a confirmação final de Glória Pires.

Antecipando a expectativa, as drags do Rio de Janeiro já começam a espalhar a notícia, revelando que, por unanimidade, escolheram Glória Pires como a homenageada deste ano. O troféu de dublagem, que leva o nome da personalidade honrada, está pronto para ostentar o nome da renomada atriz. Agora, resta aguardar a resposta definitiva de Glória Pires para divulgar oficialmente esse emocionante capítulo do concurso de drags cariocas.