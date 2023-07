Goiás e Grêmio empatam na Serrinha pelo Brasileirão

Em um jogo com poucas chances reais de gol, Goiás e Grêmio empataram por 1 a 1 neste domingo (30) pelo Campeonato Brasileiro, utilizando jogadas de bola parada. Matheus Babi marcou para o Goiás e André empatou para o Grêmio, em partida disputada na Serrinha.

Com esse resultado, o Goiás fica na 16ª posição, com 16 pontos conquistados, apenas um acima da zona de rebaixamento, enquanto o Grêmio está em quarto lugar, com 30 pontos.

Durante o jogo, o Grêmio teve mais posse de bola, mas não conseguiu criar jogadas efetivas para furar a defesa do Goiás. Por sua vez, o Goiás teve dificuldades em atacar e se preocupou mais em se defender. No entanto, em alguns momentos, Morelli e Sander tiveram as melhores chances de gol contra o Grêmio.

No segundo tempo, o Goiás assumiu o controle do jogo, tendo mais posse de bola e adotando uma postura mais agressiva no ataque. Mesmo com várias finalizações, faltou uma chance mais clara de gol, já que as finalizações eram constantemente bloqueadas.

Em um lance aéreo, o Goiás abriu o placar com Matheus Babi, que cabeceou após um escanteio cobrado por Guilherme. Depois de sofrer o gol, o Grêmio aumentou a pressão e conseguiu empatar em um escanteio, onde Ferreira cobrou na primeira trave e André marcou no canto oposto do goleiro Tadeu.

Após o gol, o Goiás recuou e se defendeu para segurar a vantagem, enquanto o Grêmio tentava buscar a virada. O resultado final foi um empate no Centro-Oeste brasileiro.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 x 1 GRÊMIO

Campeonato Brasileiro – 17ª rodada



Local: Serrinha, em Goiânia (GO)

Data e horário: 30 de julho de 2023, às 18h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Paulo César Zanovelli (MG)

Assistentes: Victor Hugo dos Santos (PR) e Felipe Costa de Oliveira (MG)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Bruno Melo, Bruno Santos, Matheus Babi e Morelli (GOI); Cuiabano, Ronald (GRE)

Gols: Matheus Babi, aos 31’/2°T (1-0), André, aos 48’/2°T (1-1)

GOIÁS: Tadeu; Maguinho (Bruno Santos, no intervalo), Lucas Halter, Sidimar (Bruno Melo, aos 19’/1°T) e Sander (Hugo, aos 8’/2°T); Willian Oliveira, Morelli e Guilherme Marques; Anderson Oliveira (Matheus Babi, aos 22’/2°T) João Magno (Allano, aos 22’/2°T) e Vinicius. Técnico: Armando Evangelista.

GRÊMIO: Gabriel Grando; Gustavo Martins, Bruno Uvini e Bruno Alves; Villasanti, Ronald (Zinho, no intervalo, e André, aos 38’/2°T), João Pedro (Fábio, aos 29’/2°T), Cuiabano, Bitello (Nathan Fernandes, aos 29’/2°T) e Nathan (Ferreira, no intervalo); Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Fonte: Esportes