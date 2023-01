Goiás é o primeiro a se classificar às oitavas de final

Neste sábado (14), Goiás e Fluminense se enfrentaram, em duelo único pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e foi o Verdão da Serra quem garantiu sua classificação para a próxima fase após bater o Tricolor das Laranjeiras por 2 a 1.

O jogo foi morno apesar de boas chances criadas por ambos os clubes, mas os goianos aprenderam a aproveitar melhor a oportunidade que teve de abrir o placar.

Em boa jogada pelo lado esquerdo do campo, o meia Alan, camisa 10 e craque do Goiás, deixou três jogadores do Flu para trás e deu bom passe para o Mina, que bateu de fora da área e fez belo gol.

Logo na sequência, Freitas, do Fluminense empatou a partida. O atleta recebeu a bola em passe curto no escanteio, entrou na grande área, passou por dois marcadores e deixou tudo igual.

Apesar do gol carioca, aos 30 minutos da etapa final, em cobrança de escanteio, o Goiás chegou ao segundo gol com Mina novamente, que cabeceou em cima do goleiro, mas este se atrapalhou e viu a bola entrar no fundo da rede.

Com a vitória, o Goiás foi o primeiro clube classificado para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas ainda não se sabe qual será seu adversário.











Fonte: Agência Esporte