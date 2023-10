Goiás sedia a 7ª Conferência Brasileira de Pós-Colheita na terça (24)

Na próxima terça-feira, dia 24 de outubro, o município de Rio Verde, em Goiás, será o palco de um encontro de extrema relevância para o setor agropecuário do país. A Associação Brasileira de Pós-colheita (Abrapos) promoverá a VIII Conferência Brasileira de Pós-Colheita e o V Simpósio Goiano de Pós-Colheita de Grãos.

Este evento, que conta com a cooperação de diversas instituições do setor, tem como objetivo central a redução das perdas de grãos durante e após a colheita, beneficiando tanto os produtores quanto os consumidores.

Uma das instituições parceiras do evento é a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), reconhecida por seu papel fundamental no abastecimento do país. A Conab tem desempenhado um papel significativo na promoção e apoio ao setor de pós-colheita brasileiro.

Um dos destaques da programação da VIII Conferência Brasileira de Pós-Colheita será o painel intitulado “Infraestrutura de armazenagem e de transporte no contexto do escoamento da safra”. Este painel, marcado para o dia 24, contará com a participação de representantes da Conab, incluindo o superintendente de Armazenagem da Conab, Stelito Reis. O objetivo do painel é proporcionar uma visão abrangente da situação atual da armazenagem de grãos no Brasil, abordando tanto os avanços alcançados quanto os desafios enfrentados pelo setor.

Stelito Reis discutirá os investimentos públicos e privados que estão sendo realizados para atender às crescentes demandas da produção brasileira de grãos. Além disso, a técnica da Conab, Denise Deckers, moderará o painel, contribuindo com sua expertise no setor.

A VIII Conferência Brasileira de Pós-Colheita e o V Simpósio Goiano de Pós-Colheita de Grãos representam uma oportunidade valiosa para o compartilhamento de conhecimento, a troca de experiências e a discussão de soluções inovadoras para os desafios enfrentados pelo setor de pós-colheita no Brasil. A busca pela redução das perdas de grãos e pelo aprimoramento da infraestrutura de armazenagem e transporte é fundamental para garantir a segurança alimentar e o crescimento sustentável da agricultura brasileira.

Serviço:

VIII Conferência Brasileira de Pós-Colheita

Data: 24 a 26 de outubro

Horário: 8h até 18h

Local: Centro Tecnológico Comigo – Rio verde (GO)

Fonte: Pensar Agro