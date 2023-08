Goiás vence duelo contra o Fortaleza no Brasileirão

No início da noite deste sábado (5/8), o Corinthians voltou a entrar em campo pelo Brasileirão 2023. Em partida válida pela 18ª rodada da competição nacional, o adversário foi o Internacional, no estádio do Beira-Rio, no Rio Grande do Sul. Fora de casa, o Timão e a equipe gaúcha ficaram no empate por 2 a 2. Os gols do Alvinegro foram marcados por Renato Augusto e Fábio Santos.

Com o resultado, o Coringão se mantém na mesma posição na tabela de classificação, na 14ª colocação. Com 20 pontos conquistados até aqui e ainda com um jogo a menos, a campanha do clube do Parque São Jorge no Brasileirão é de cinco vitórias, cinco empates e sete derrotas em 17 jogos disputados.

Escalação

O técnico Vanderlei Luxemburgo iniciou o confronto com Cássio, Fagner, Gil, Murillo, Fábio Santos, Maycon, Ruan Oliveira, Renato Augusto, Biro, Adson e Yuri Alberto. Entraram durante a partida Fausto Vera, Romero, Matheus Araújo, Bruno Méndez e Roni. Ainda estavam na reserva: Carlos Miguel, Rafael Ramos, Caetano, Giuliano, Matheus Bidu, Wesley e Felipe Augusto.

Bola em jogo!

Os primeiros minutos de jogo no beira-Rio foram de disputa por posse de bola e busca de chances de ataque. A primeira chegada ofensiva alvinegra foi aos dois minutos, quando Biro carregou a bola em direção à grande área, fez o cruzamento, mas Yuri Alberto não conseguiu chegar a tempo para a finalização.

Aos cinco minutos, mais uma chance para o Timão. Biro tentou a finalização após bola alçada na área, mas foi bloqueado. No rebote, Maycon acertou um bonito chute, mas a bola foi por cima do travessão.

Aos 12 minutos, o Timão inaugurou o marcador da partida, com Renato Augusto! Fábio Santos, pela esquerda, levantou a bola na grande área para o camisa 8 do Coringão, que fez um ótimo domínio e, de chapa, tocou no canto do goleiro para colocar o Corinthians em vantagem. 1 a 0 Coringão!

No entanto, pouco depois, aos 17 minutos, a equipe da casa também conseguiu o gol e deixou tudo igual no placar: 1 a 1.

Após os gols, a partida voltou a ficar mais concentrada no meio de campo, com bastante disputa pela posse de bola. O Timão voltou a assustar a defesa adversária aos 43 minutos. Renato Augusto e Fábio Santos trabalharam a bola pelo lado esquerdo do ataque e Renato achou um bom passe para Maycon. O meia recebeu e arriscou o chute de fora da área, no entanto, o goleiro conseguiu fazer a defesa.

Após seis minutos de acréscimo, o árbitro encerrou o primeiro tempo.

Segundo tempo

O Timão voltou para a segunda etapa com a primeira alteração na equipe no jogo. Deixou o gramado Renato Augusto para a entrada de Fausto Vera.

No início da etapa complementar, a posse de bola foi maior do time da casa e o Coringão apostou nas tentativas de contra-ataques.

Aos 17 minutos, o técnico Vanderlei Luxemburgo fez mais uma alteração no Alvinegro: Romero no lugar de Biro.

Aos 22 minutos, o Timão chegou com perigo. Fagner acertou um lançamento na medida para Yuri Alberto. O centroavante recebeu, ganhou na corrida, mas foi bloqueado na hora da finalização da jogada pelo defensor adversário.

Aos 25 minutos, Coringão assustou o time da casa novamente, dessa vez pelo alto. Após cruzamento na área, Adson subiu bem, antecipou o zagueiro do Internacional e cabeceou, fazendo a bola passar perto do travessão.

O Coringão teve sua terceira substituição aos 28 minutos. Entrou Matheus Araújo no lugar de Adson.

Aos 37 minutos, pênalti para o Timão! Yuri Alberto foi lançado na corrida, invadiu a grande área e foi derrubado pelo defensor. Na cobrança, Fábio Santos bateu bem, no canto direito do goleiro e colocou o Corinthians mais uma vez em vantagem! 2 a 1 no Beira-Rio!

Aos 43 minutos, Luxemburgo mexeu pela última vez, em dose dupla, com as entradas de Bruno Méndez e Roni nos lugares de Maycon e Ruan Oliveira.

Nos acréscimos, a equipe da casa conseguiu marcar e, mais uma vez, deixou tudo igual no placar, 2 a 2.

Próximo jogo

O Corinthians volta a entrar em campo na próxima terça-feira (8/8), pela partida de volta das oitavas de final da CONMEBOL Sudamericana 2023. O adversário será o Newell’s Old Boys, no estádio El Coloso Del Parque, na Argentina, às 21h30 (horário de Brasília).

Fonte: Esportes