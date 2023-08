Governador Marcos Rocha se reúne com deputados na Alero

Encontro ocorreu na Presidência da Casa de Leis.

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota), recebeu na manhã desta segunda-feira (7) o governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha (União Brasil), para um momento de sintonia entre os Poderes Legislativo e Executivo na Presidência da Casa de Leis.

Além do presidente da Alero, Marcelo Cruz, também participaram do encontro os deputados estaduais: Affonso Cândido (PL), Alan Queiroz (Podemos), Alex Redano (Republicanos), Cássio Gois (PSD), Cirone Deiró (União Brasil), Cláudia de Jesus (PT), Delegado Camargo (Republicanos), Delegado Lucas (PP), Dra. Taíssa (PSC), Edevaldo Neves (Patriota), Ezequiel Neiva (União Brasil), Gislaine Lebrinha (União Brasil), Ieda Chaves (União Brasil), Ismael Crispin (PSB), Jean Oliveira (MDB), Laerte Gomes (PSD), Luís do Hospital (MDB), Luizinho Goebel (PSC), Nim Barroso (PSD), Pedro Fernandes (PTB), Ribeiro do Sinpol (Patriota) e Rosângela Donadon (União Brasil).

O encontro serviu para discutir as demandas, as dificuldades enfrentadas e ações que podem ser desempenhadas em prol do crescimento de Rondônia. “É um momento de total sintonia entre os Poderes com o intuito de formalizarmos uma aliança fundamental para o progresso e o bem-estar do nosso Estado”, frisou o deputado.

Marcos Rocha fez questão de ressaltar o trabalho desempenhado pela Assembleia Legislativa de Rondônia em conjunto com o Governo de Rondônia. “É um momento de agradecer aos parlamentares por todos os projetos e matérias encaminhadas e votadas com celeridade por este poder. É uma oportunidade de estarmos junto com os parlamentares e discutirmos algumas demandas a serem apreciadas pela Casa de Leis em benefício da nossa população”, frisou o governador.

Na reunião foi demonstrado o apoio ao trabalho desempenhado pelo governador Marcos Rocha a frente do estado de Rondônia. “O momento é de união para que possamos estabelecer parcerias que beneficiem nossa população rondoniense. Este encontro demonstra que os Poderes Legislativo e Executivo estão juntos, comprometidos e focados pelo bem comum da nossa sociedade”, ressaltou.

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO