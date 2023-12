Governadores da Amazônia participam da COP 28 com debates sobre meio ambiente e mudanças climáticas

Os alunos que fizeram o Curso de Panetone no Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) estão aproveitando o aprendizado para ganhar uma renda extra no período natalino. Nas aulas ministradas na Escola Móvel de Panificação e Confeitaria, localizada na sede da Escola Técnica Estadual (Etec) do Idep em Porto Velho, os participantes aprenderam entre outros conteúdos, a planejar e desenvolver a elaboração de projetos caseiros, utilizando equipamentos, utensílios e tecnologias aplicadas aos processos, conforme as boas práticas de manipulação de alimentos.

Para o governador de Rondônia Marcos Rocha, as oportunidades que os concluintes dos cursos ofertados pelo Idep estão tendo no mercado de trabalho, são resultados do planejamento estratégico da gestão Estadual, que prioriza a qualificação da mão de obra como uma política público, ou seja, um benefício acessível a todo cidadão.

“Quem estuda no Idep se prepara, visando ocupar postos de trabalho que surgem em empresas consolidadas ou preferem abrir o próprio negócio”, observou Marcos Rocha, ressaltando que, a meta do Governo de Rondônia é incentivar a geração de emprego e renda com foco no progresso econômico, aliado ao desenvolvimento social.

EMPREENDEDORISMO

Leideléia Vieira de Souza, 43 anos, moradora no Setor Chacareiro, Bairro Jardim Santana, em Porto Velho, já tinha feito o curso de Panificação e voltou ao Idep neste mês para aprender a fazer uma das iguarias mais saboreadas nas festas de fim de ano. “Postei nas minhas redes sociais que vou vender panetone e já tenho várias encomendas”, comemorou a empreendedora que vende pão, bolos caseiros e para festas.

Foi com esse mesmo intuito de ter novidades para seus clientes na época de Natal, que o morador do bairro Lagoa Azul, na Zona leste da Capital, José Batista da Silva procurou apender a fazer panetone.

Com 19 anos, o jovem que comercializa desde o início da adolescência pão caseiro e sonho fabricados pelo pai quer agora, além de vender os produtos, colocar a mão na massa. “Depois do curso, vou ajudar na produção”, adiantou o empreendedor, cuja família terá um fim de ano mais próspero devido ao ensino profissionalizante.

Fonte: Governo RO