Governo anuncia mesa de negociação entre MST e Suzano

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, anunciou nesta quarta-feira (8) que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e a empresa Suzano, produtora de papel e celulose, devem se reunir em uma mesa de negociação para retomar o diálogo, suspenso em 2016, e chegar a um acordo sobre a destinação de terras da empresa no sul da Bahia. O anúncio foi feito após o ministro receber integrantes do movimento e da empresa. O primeiro encontro da mesa de negociação está previsto para o dia 16 de março.

De acordo com o MST, as ocupações, iniciadas no último dia 27, tinham como foco denunciar o descumprimento de um acordo para o assentamento de 750 famílias na região, firmado com a empresa em 2011.

Na última terça-feira (7), o grupo deixou as áreas nos municípios de Mucuri, Teixeira de Freitas e Caravelas. A reintegração de posse ocorreu após a Justiça conceder três liminares determinando a saída do grupo. Os integrantes do MST seguiram para acampamentos vizinhos de forma pacífica.

Segundo o ministro Paulo Teixeira, a Suzano reconhece as obrigações assumidas no acordo e agora vai avaliar os meios de executá-las. A multinacional, no entanto, alega que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) ainda não realizou as demarcações necessárias na região.