Governo atende pedido de Jean Oliveira e duplica RO 383 na entrada de Santa Luzia do Oeste

Na tarde da terça-feira, 07, durante o “Governo Itinerante”, em Santa Luzia D’Oeste, o governador Marcos Rocha e o prefeito do município, Jurandir Oliveira, com a presença do deputado Jean Oliveira, assinaram a ordem de serviço para a realização da obra de duplicação, com iluminação e sinalização, da RO 383, numa extensão de 2 quilômetros, na entrada da cidade de Santa Luzia D’Oeste, do posto policial ao Cristo Redentor.

A obra foi reivindicada ao deputado Jean Oliveira que interviu junto ao Governo do Estado e vinha estudando as possibilidades de atender a solicitação do deputado. Foram reunidas as condições e o pedido foi atendido com a ordem de serviço sendo assinada para que os serviços sejam então começados. A obra é uma parceria do Governo do Estado e a Prefeitura de Santa Luzia D’Oeste. Os serviços de feitura da obra são de responsabilidade da prefeitura.

“O bom de governar, é ver a satisfação das pessoas em saber que essa ordem de serviço que acabou de ser assinada, irá melhorar a cidade e trazer expectativa de crescimento. É a população de Rondônia vendo que o estado está crescendo. Então governador, é muito satisfatório para todos nós, e eu quero parabenizá-lo por tudo isso”, disse o deputado Jean Oliveira.

O prefeito Jurandir Oliveira agradeceu ao governador Marcos Rocha pela obra que vai trazer benefício para cidade e também agradeceu ao deputado Jean Oliveira que tem sido, segundo ele, “um parceiro preciso e presente, que sempre tem ajudado muito o município de Santa Luzia do Oeste e sua população”.

