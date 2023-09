Governo autoriza repasse de mais de 24 milhões para convênio oncológico que vai atender a Macrorregião ll de Cacoal

A Secretaria de Estado da Saúde – Sesau realizou um repasse para a Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni – Assdaco, no valor de R$ 24 milhões, em contrapartida, a entidade destinou o valor de R$ 463.377,60,00 (quatrocentos e sessenta e três mil, trezentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), com o intuito de ofertar serviços de diagnósticos e tratamento oncológico, atendendo à população de toda a 2ª Macro Região de Saúde no Estado.

De acordo com a Sesau, o recurso será destinado à unidade Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni, localizada no município de Cacoal, que abrange toda a região macro ll, onde serão realizados os atendimentos e tratamentos de oncologia dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, que aguardam na fila de espera.

A Assdaco é uma entidade filantrópica, responsável pelo convênio que possibilita o tratamento oncológico na Macrorregião de Saúde II, bem como a realização de campanhas preventivas contra o câncer.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha explicou que, a partir de agora o hospital passará a receber o repasse de R$ 1 milhão por mês para garantir o atendimento gratuito a qualquer paciente, por meio do SUS, para tratamento em oncologia e realização de exames de diagnóstico. Nossa gestão está trabalhando para atender às demandas de todas as especialidades que a população necessita, criando estratégias e parcerias para investimentos na saúde. “Esse convênio tem o objetivo de auxiliar as pessoas que estão na espera por um tratamento. Seguimos empenhados em levar a saúde para todos que precisam”, enfatizou.

ACESSO À SAÚDE

O diretor do Departamento de Regulação Assistencial e Controle do Ministério da Saúde, Carlos Amilcar Salgado destacou que, com esforço de todos os entes federados, Município, Estado e União, é possível viabilizar soluções com vistas a garantir cada vez mais o acesso à saúde pelos pacientes do SUS. “Nós sabemos das dificuldades que existem longe de Brasília e esse é o olhar que nós queremos ter”, pontuou.

O repasse foi feito durante a cerimônia de assinatura para a formalização do Termo de Convênio para 24 meses, ocorrido no dia 31 de agosto, na sede da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, em Cacoal. A II Macro Região de Saúde do Estado abrange cerca de 800 mil habitantes.

Estiveram presentes, o secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, a secretária Executiva, Michelle Dutra, o secretário Adjunto da Secretaria Especial de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Mozart Júlio Tabosa Sales, e do diretor do Departamento de Regulação Assistencial e Controle do Ministério da Saúde, Carlos Amilcar Salgado.

