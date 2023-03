Governo concede títulos a territórios quilombolas em Minas e Sergipe

Assembleia Legislativa de São Paulo Cantareira opera com 80,3% da capacidade

O Sistema Cantareira atingiu nesta terça-feira (21) 80,3% da capacidade operacional, segundo dados da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). A última vez em que o manancial operou com 80% foi em 6 de setembro de 2011.

Os outros reservatórios do estado paulista operam perto ou acima dos 100% da capacidade. Veja:

Alto Tietê: 73,8%

Guarapiranga: 86,7%

Cotia: 100,7%

Rio Grande: 101,9%

Rio Claro: 43,0%

São Lourenço: 98,9%

Nos últimos cinco anos, o Cantareira estava operando abaixo dos 65% em 21 de março.

2022: 45,3%

2021: 52,5%

2020: 64,0%

2019: 54,7%

2018: 54,1%

O Sistema Cantareira é o reservatório que abastece 46% da população da RMSP (Região Metropolitana de São Paulo). Ele é composto por seis represas, que juntas possuem uma capacidade de armazenamento de quase 1 trilhão de litros de água.

Entre 2014 e 2017, durante a seca na região Sudeste do Brasil, o Cantareira foi um dos mananciais mais afetados. A menor capacidade operacional do sistema ocorreu em 2 de fevereiro de 2025, quando chegou a -24,32%.

O fator responsável pela falta de chuvas na época foi um bloqueio atmosférico causado pela alta subtropical do Atlântico Sul (ASAS), o que impedia a formação de umidade sobre o Sudeste.

As seis represas são:

Paiva Castro, no rio Juqueri

Águas Claras, no topo da Serra da Cantareira

Cachoeira, no rio Cachoeira

Atibainha, no rio Atibainha

Jaguari, no rio Jaguari

Jacareí, no rio Jacareí

Previsão do tempo

Segundo o Climatempo, a primeira semana do outono, iniciado na última segunda-feira (20) será quente e com chuva irregular sobre a capital de São Paulo. As chuvas serão menos frequentes nesses primeiros dias desta estação após um verão com muitos temporais.

A previsão é de clima quente e sem chuva até quarta-feira (22). A partir de quinta-feira (23) até o final de semana, a tendência é de pancadas de chuva especialmente entre o meio das tardes e começos de noite, que podem vir acompanhadas por raios e eventuais rajadas de vento.

Fonte: IG Nacional