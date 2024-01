Governo cria força tarefa para aprimorar o CAR

Buscando aprimorar o sistema de registros e análise de informações, os ministérios do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Agrário, com a colaboração dos governos estaduais, pretendem estabelecer uma base de dados mais abrangente e exata para o Cadastro Ambiental Rural (CAR). Esse esforço tem como objetivo otimizar a eficiência na gestão e análise dos cadastros ambientais.

O CAR, criado conforme o Código Florestal de 2014, é um registro público mandatório para propriedades rurais, idealmente feito em órgãos ambientais municipais ou estaduais. Este cadastro é fundamental para a gestão ambiental, oferecendo dados cruciais para o controle e fiscalização do desmatamento, além de auxiliar no planejamento ambiental e econômico.

Desde sua implementação em 2014, o sistema acumulou mais de sete milhões de registros, mas menos de 1% destes foram completamente analisados, uma tarefa que recai sobre os estados. No governo anterior, o Ministério da Agricultura, que gerenciava o cadastro na época, introduziu a plataforma Analisa CAR para facilitar a análise dos dados pelos estados. No entanto, a verificação efetiva dos dados das propriedades rurais em todo o país ainda não alcançou um ritmo satisfatório.