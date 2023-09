Governo da Ucrânia demite seis dos sete vice-ministros da Defesa

Presidencia Ucrânia – 02.08.2023 Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, participará de Assembleia da ONU

Na reunião da 78ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fará sua primeira aparição pessoal diante no fórum internacional.

O evento global tratará temas cruciais como o conflito e a invasão russa em território ucraniano , além dos desafios contra as mudanças climáticas e também o apoio às nações do Sul Global.

O que chama a atenção nesta edição é que quatro dos cinco líderes dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU optaram por não participar do encontro.

A China optou por enviar uma delegação, seguindo os passos dos líderes de três outras nações com assento permanente no Conselho de Segurança – Rússia, Reino Unido e França – que também não estarão presentes.

A ausência dos líderes faz do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o único membro permanente presente na Assembleia Geral da ONU este ano.

O Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA Jake Sullivan afirmou que o compromisso de Biden está em “promover os interesses e valores dos EUA”, a discussão sobre financiamentos aos países integrantes do Sul Global, além do desenvolvimento de infraestruturas e uma abordagem sobre a crise climática mundial.

Biden também deve destacar o apoio à soberania e à integridade territorial da Ucrânia no contexto da agressão russa.

O discurso de Biden na Assembleia Geral vai contrapor a ausência de líderes como Xi Jinping e Vladimir Putin, abrindo uma brecha aos Estados Unidos para reafirmar seu compromisso com a “ordem internacional”, enfatizando a necessidade de instituições multilaterais mais representativas e eficazes.

O discurso de Zelensky, com sua primeira presença pessoal na sede da ONU desde o início do conflito em 2022, ocorre em um momento em que as forças ucranianas buscam acelerar sua contra-ofensiva contra a Rússia.

No entanto, após quase dois anos de combates, o interesse global, especialmente nos Estados Unidos, está diminuindo, o que levanta preocupações sobre a continuação do apoio financeiro e militar à Ucrânia.

Zelensky planeja se reunir com Netanyahu além de participar de uma reunião do Conselho de Segurança da ONU dedicada especificamente ao conflito em seu país. Caso essa reunião ocorra, o mundo poderá presenciar um encontro entre o líder ucraniando com o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov.

Após sua visita aos Estados Unidos, Zelensky continuará em Washington, onde se reunirá com Biden na Casa Branca e tentará fortalecer o apoio ao seu governo, uma vez que um novo pacote de assistência militar e humanitária dos EUA está pendente de aprovação.

Os líderes mundiais também concentram suas atenções em questões para o Sul Global, mostrando interesse das nações ricas em alavancar apoio dos países sul americanos à Ucrânia com intuito de isolar diplomaticamente a Rússia.

Após seu discurso, Biden estenderá sua estadia em Nova York para se reunir com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para discutir questões variadas, incluindo relações bilaterais e acordos diplomáticos.

