Governo de Minas entrega de 1,8 mil títulos de terras

O Governo de Minas celebrou a entrega de 1,8 mil títulos de terras em 2023, estabelecendo um novo recorde consecutivo de pequenos produtores beneficiados pela política de regularização fundiária.

Com esse marco, a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) concluiu a documentação de propriedades em 64 cidades mineiras. O objetivo até 2026 é estender essa regularização para mais 5,4 mil propriedades, proporcionando segurança jurídica e cidadania aos agricultores familiares.

O destaque da Seapa também incluiu o fortalecimento da agroindústria no estado. Além disso, as exportações do agronegócio mineiro atingiram um recorde histórico, mesmo com a redução de 9,1% na receita, devido à queda dos preços das commodities no mercado internacional.

O programa “Irriga Minas” distribuiu mais de 1,9 mil kits de irrigação por gotejamento a agricultores familiares em regiões afetadas pela escassez hídrica, enquanto o projeto “Jaíba” concluiu obras para garantir o abastecimento de água para milhares de habitantes e a produtividade agrícola em 29 mil hectares.

A política pública “Garantia-Safra” beneficia agricultores familiares em situações de perda de safra devido a fenômenos climáticos adversos. Para a safra 2023/2024, mais de 44 mil agricultores estão inscritos no programa.

O estado, por meio de seus órgãos como a Emater, Epamig e IMA, tem investido em iniciativas que visam ao fortalecimento da agricultura familiar, à melhoria da qualidade genética do rebanho bovino e à preservação ambiental, além de ações voltadas para o agronegócio, como o Concurso Internacional de Queijos Artesanais e o Programa de Revitalização do Rio São Francisco.