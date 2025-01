Governo de RO acelera investimentos em infraestrutura no Cone Sul

A recuperação da Rodovia-370, localizada em Corumbiara, já apresenta resultados. A iniciativa é resultado das ações do governo de Rondônia. Os serviços de fresagem descontínua, que consistem na remoção parcial do pavimento em pontos específicos, aliados ao tapa-buraco com pintura de ligação, iniciados no final do ano passado, possibilitam mais segurança e eficiência para o tráfego na região.

Os trabalhos são executados pela 6ª Usina de Asfalto de Vilhena, do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), com o objetivo de proporcionar melhores condições aos motoristas que utilizam essa via importante. A RO-370 em Corumbiara, é uma rota de escoamento de grãos e tem um grande fluxo de caminhões.

As obras na RO-370 representam mais um passo no fortalecimento da malha rodoviária estadual, promovendo benefícios diretos ao transporte de pessoas e mercadorias, além de contribuições para o crescimento econômico local.

“O governo de Rondônia segue investindo na melhoria da infraestrutura das rodovias estaduais. O fortalecimento da malha rodoviária estadual, promove benefícios diretos ao transporte de pessoas e mercadorias, além de contribuições para o crescimento econômico local”, ressaltou o governador em exercício, Sérgio Gonçalves.

Segundo o gerente da 6ª Usina de Asfalto de Vilhena, Eudes Ferreira da Costa Junior, a recuperação é essencial para melhorar as condições de tráfego na RO-370, não apenas para quem transita pela via, mas também para o crescimento da região. “Além disso, o trabalho vem sendo realizado em outros pontos do Cone Sul, ampliando assim, os benefícios para diversas comunidades”, destacou.

Fonte: Governo RO