Governo de RO conclui pavimentação asfáltica de 8,2 quilômetros na RO-257, em Ariquemes

O uso de equipamentos de segurança e respeito a velocidade permitida são orientações dadas aos motociclistas para prevenir sinistros

Com a aproximação das festas de fim de ano, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) reforça a importância das medidas de segurança no trânsito, principalmente para os motociclistas, que acabam sendo os mais vulneráveis nos sinistros. Dados do Registro Nacional de Sinistros e Estatísticas de Trânsito (Renaest), do Detran-RO, mostram que em 2024, mais de 9 mil envolvidos em sinistros são condutores ou passageiros de moto.

Os meses de dezembro e janeiro são historicamente os que mais movimentam as vias urbanas e rodovias por conta das comemorações e viagens, fazendo com que haja um aumento nas probabilidades de sinistros, muitas vezes agravados pelo excesso de velocidade, imprudência e embriaguez, especialmente para os motociclistas, que no ano passado representaram um terço de todos os envolvidos nos sinistros registrados.

Para reverter esse cenário, o Detran-RO tem realizado atividades de educação de trânsito, onde o condutor é conscientizado e ações de fiscalização para reprimir práticas imprudentes.

CALMA, VAI DE BOA!

Realizado pelos educadores de trânsito, a ação alerta os condutores sobre a importância de dirigir dentro da velocidade permitida. Utilizando-se de câmeras com Reconhecimento de Caractere Óptico (OCR), capazes de identificar possíveis restrições no veículo, a exemplo da restrição de roubo ou furto.

ÁLCOOL X DIREÇÃO

A atividade de educação visa conscientizar os condutores sobre os perigos de misturar bebidas alcoólicas com direção. Na ação, todos os presentes no veículo assistem a um vídeo com um enredo que mostra os impactos dessa combinação perigosa.

RESPEITE MEU ESPAÇO

A campanha é dedicada ao público mais vulnerável no trânsito. Nesta ação, os educadores orientam pedestres e ciclistas sobre a importância de trafegar, cada um, no local estabelecido. Os condutores de veículos automotores também são orientados a respeitar todos os envolvidos no trânsito, a fim de proporcionar segurança viária.

DUAS RODAS, UMA SÓ VIDA

Dedicada exclusivamente a abordagem a motociclistas, a ‘Duas Rodas, Uma Só Vida’, trabalha a conscientização e fiscalização de motociclistas que estão pilotando veículos sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A ação é uma iniciativa que visa garantir a segurança no trânsito e preservar a vida de todos os envolvidos.

Segundo o Diretor Geral do Detran-RO, Sandro Rocha, as ações de educação e fiscalização de trânsito acontecem ao longo de todo o ano, mas foram intensificadas neste final de ano, a fim de reduzir sinistros e salvar vidas.

ENTRE NO GRUPO DE WHATSAPP E RECEBA NOTÍCIAS EM PRIMEIRA MÃO

Fonte: Governo RO