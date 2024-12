Governo de RO divulga calendário de pagamento do IPVA 2025

O governo de Rondônia realizou na segunda-feira (16), no estacionamento do Palácio Rio Madeira (PRM), em Porto Velho, a entrega de 35 caminhonetes para as Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) e Postos Avançados (PA) de diversos municípios do estado. Com recursos do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), o investimento, no valor de R$ R$ 8.112.650 milhões, tem o objetivo de equipar a Autarquia com foco na melhoria de condições de trabalho dos servidores, promovendo qualidade e eficiência nas atividades operacionais de segurança viária, resultando positivamente nos serviços oferecidos à sociedade.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressalta que o investimento fortalece as ações de trânsito no estado com enfoque na segurança e modernização dos serviços viários, além de ser fundamental às melhorias da mobilidade, para que os servidores possam atuar de forma mais eficiente nos trabalhos prestados à população.

AVANÇOS

Os investimentos do Detran-RO têm avançado por todos os setores. Somente neste ano, foram entregues seis Ciretrans totalmente modernizadas e 45 caminhonetes para unidades da Autarquia no estado. De acordo com o diretor-geral do Departamento, Sandro Rocha, os investimentos valorizam o servidor com oferta de melhores condições de trabalho e proporcionam melhores serviços prestados à população. “Os novos equipamentos darão maior agilidade no serviço de segurança pública prestado ao cidadão”, frisou.

As 35 caminhonetes serão entregues para as unidades do Detran-RO em mais de 20 cidades, sendo elas:

MUNICÍPIOS Ariquemes Costa Marques Nova Mamoré Alta Floresta d’Oeste Cujubim Porto Velho Alto Paraíso Espigão do Oeste Pimenta Bueno Buritis Guajará-Mirim Rolim de Moura Cacoal Jaru Ouro Preto do Oeste Candeias do Jamari Ji-Paraná São Francisco do Guaporé Chupinguaia Machadinho d’Oeste Vilhena

Além disso, os veículos também serão entregues para os distritos de União Bandeirantes, Colina Verde, Extrema e Nova Dimensão.

Fonte: Governo RO