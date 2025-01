Governo de RO entrega 11 quilômetros de nova pavimentação asfáltica na Rodovia-491, Zona da Mata

A estudante Karyn Cecília de Oliveira Piazza, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Aluízio Ferreira, localizada no município de Rolim de Moura, conquistou uma vaga para representar o estado de Rondônia no Programa Jovens Embaixadores (JE), nos Estados Unidos da América (EUA). Após passar por rigorosas etapas eliminatórias, a aluna rondoniense embarcou, na madrugada desta terça-feira (7), rumo a Brasília e, em seguida embarca para os EUA, onde participará do programa entre os meses de janeiro e fevereiro.

De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), o Programa Jovens Embaixadores é uma iniciativa oficial do Departamento de Estado Norte-Americano, com coordenação da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos da América no Brasil e implementação pela Associação Grupo Mais Unidos. O programa identifica e valoriza jovens com espírito empreendedor, que demonstram capacidade de gerar impactos positivos em suas comunidades por meio de ações inovadoras, contribuindo para o bem-estar social.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a conquista da estudante demonstra a importância dos investimentos que a gestão estadual tem realizado na educação, oferecendo melhores condições e oportunidades aos jovens. “O foco é fortalecer a educação em Rondônia, investindo em infraestrutura, tecnologia, formação de professores e em programas como este, que abrem possibilidades para os estudantes”, salientou.

Em 2025, o programa assume um significado, ainda maior, alinhado à realização da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30) no Brasil. O programa “JE – 30 pela COP 30!” selecionou 30 jovens engajados em ações de impacto social voltadas para o combate às mudanças climáticas. Karyn Cecília, com sua dedicação e projetos, integra o grupo seleto de jovens que se destacam como agentes de transformação, com soluções para os desafios climáticos e promovendo um futuro mais sustentável.

Prestes a embarcar e emocionada com a conquista, Karyn Piazza compartilhou seus sentimentos. “Acredito que vai ser uma experiência muito incrível. Com muitas curiosidades. Vou adquirir muito conhecimento. Quando recebi a notícia através de um email da embaixada; que havia sido escolhida, chorei tanto, fiquei muito emocionada com essa conquista. Quero aprender sobre liderança, a cultura dos EUA e ter o máximo de experiência e ideias, e compartilhar tudo isso aqui no nosso estado.”

A secretária da Seduc, Ana Lúcia Pacini, ressaltou que, a seleção de Karyn Piazza representa o reconhecimento do talento e potencial dos estudantes da Rede Pública de Ensino de Rondônia. “Sua participação no programa Jovens Embaixadores é um exemplo inspirador para outros jovens, mostrando que é possível fazer a diferença e contribuir para um mundo melhor.”

Segundo a coordenadora do setor de educação básica da Seduc, Mariy Kátia, a participação da estudante no programa é motivo de orgulho para comunidade escolar, ao município de Rolim de Moura e todo o estado. “É um orgulho ver nossos estudantes brilhando e representando Rondônia em um programa tão importante como o Jovens Embaixadores. Este intercâmbio cultural e de conhecimento, certamente trará frutos valiosos para a formação dela e ao futuro do nosso estado.”

INTERCÂMBIO

O programa Jovens Embaixadores (JE) é um intercâmbio de curta duração nos Estados Unidos para estudantes da rede pública do Brasil que se destacam em suas respectivas comunidades pela atitude positiva, bom desempenho acadêmico, conhecimento da língua inglesa, perfil de liderança e espírito empreendedor.

O Jovens Embaixadores oferece aos participantes uma experiência enriquecedora, com atividades que incluem:

Oficinas sobre liderança e empreendedorismo;

Visitas a escolas e projetos de empreendedorismo social;

Reuniões com representantes do governo norte-americano;

Apresentações sobre o Brasil.

ENTRE NO GRUPO DE WHATSAPP E RECEBA NOTÍCIAS EM PRIMEIRA MÃO

Fonte: Governo RO