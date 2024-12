Governo de RO inaugura programa Prato Fácil em Jaru com meta de oferecer 268 refeições diárias

O governo de Rondônia inaugurou nesta terça-feira (17), no município de Jaru, o programa Prato Fácil. A iniciativa da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) tem como meta fornecer 268 refeições diárias para a população em situação de vulnerabilidade econômica. Os restaurantes credenciados para o programa são: Espaço Bem, Churrascaria e Choperia Logos, e O Queridão.

Durante a solenidade, o governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a relevância do programa para o atendimento à população. “Estamos garantindo que as pessoas que mais precisam tenham acesso à alimentação adequada e saudável. Essa é uma das ações do governo para promover a segurança alimentar no estado.”

A secretária da Seas, Luana Rocha, explicou os critérios de participação no programa e reforçou o compromisso com as famílias beneficiadas. “O Prato Fácil é voltado para as pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda per capita de até meio salário mínimo, beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e aposentados com renda de até um salário mínimo. O governo de Rondônia está empenhado em garantir que as famílias em situação de vulnerabilidade tenham acesso a refeições diárias nutritivas.”

Durante o evento, José Silva, um dos beneficiários do programa e morador de Jaru, falou sobre a importância da iniciativa. “Esse programa é muito importante para mim e para outras pessoas que estão passando por dificuldade. Agora temos a certeza de uma refeição digna todos os dias.”

SEGURANÇA ALIMENTAR

Com um investimento total de R$ 1.562.976 milhão, o programa Prato Fácil, criado em 2020, integra as políticas públicas do governo de Rondônia para promover inclusão social e segurança alimentar no estado. As refeições serão servidas diariamente nos restaurantes credenciados, oferecendo uma alimentação equilibrada e nutricionalmente adequada à população que mais precisa.

Fonte: Governo RO