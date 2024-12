Governo de RO intensifica medidas de vigilância em saúde e ações na fronteira para ampliar cobertura vacinal

Em 2024, o governo de Rondônia implementou medidas de vigilância em saúde essenciais para mitigar os impactos da crise hídrica, como a distribuição de hipoclorito de sódio para purificar a água em comunidades afetadas, além de campanhas educativas para minimizar os riscos à saúde, decorrentes da estiagem severa e dos incêndios florestais.

Com participação ativa no Comitê de Crise Hídrica, a Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO) elaborou boletins informativos para monitorar a qualidade do ar e garantir água segura durante a estiagem, oficinas regionais capacitaram profissionais para lidar com os efeitos da poluição atmosférica na saúde humana, ao mesmo tempo em que liderou campanhas para enfrentar a baixa cobertura vacinal. Essas ações, aliadas à vigilância contínua, prevenção e capacitação, evidenciam o trabalho do governo do estado para proteger a saúde dos rondonienses.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as medidas implantadas foram fundamentais para para mitigar os impactos da crise hídrica. As inciativas demonstram o engajamento do governo na garantia de uma saúde pública eficiente e de vigilância contínua.

VACINAÇÃO SEM FRONTEIRA

Em 2024, a Agevisa/RO também intensificou os esforços para ampliar a cobertura vacinal em todo o estado, com destaque para a campanha “Vacinação Sem Fronteiras”, que alcançou mais de 23 mil pessoas em áreas fronteiriças e de difícil acesso. A vacinação contra a dengue foi expandida para 12 municípios, enquanto crianças de 6 meses a 4 anos foram incluídas no calendário de imunização contra a covid-19. No Espaço Saúde, inaugurado em um shopping de Porto Velho, a Agência consolidou um ponto estratégico para vacinação e promoção da saúde, aumentando a adesão da população às campanhas.

Além das ações de imunização, a Agência trabalhou ativamente no combate às doenças como hanseníase e tuberculose, promovendo capacitações e campanhas de conscientização. Doenças emergentes, como a febre oropouche, também receberam atenção especial com monitoramento intensificado e orientação para equipes de saúde. As arboviroses foram combatidas com novos equipamentos e treinamento técnico para controle do mosquito Aedes aegypti, enquanto as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) foram abordadas em eventos culturais e educacionais, com distribuição de autotestes e preservativos.

CAPACITAÇÕES

Profissionais de saúde foram treinados em vigilância sanitária, inspeção de sistemas de abastecimento de água, manejo de doenças respiratórias e uso de plataformas tecnológicas, como o Sistema de Informação em Saúde Silvestre (SISS-Geo), para monitorar zoonoses.

Ações como o “Julho Amarelo”, “Setembro Amarelo” e “Outubro Rosa” mobilizaram comunidades em torno da prevenção e diagnóstico precoce de doenças, enquanto eventos como o Dia Mundial do Diabetes levaram serviços de saúde e conscientização a regiões vulneráveis.

O diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima, evidenciou que, a Instituição reforça sua missão de proteger a saúde dos rondonienses, destacando-se como referência na resposta a desafios sanitários e climáticos em 2024.

PREMIAÇÃO SUS

Rondônia foi destaque na II Oficina Nacional do Projeto ImunizaSUS, cuja premiação ocorreu em 20 de novembro, em Brasília. A Agevisa/RO teve uma função relevante na avaliação dos trabalhos premiados pelo Ministério da Saúde. Os municípios de Buritis, Porto Velho e Ariquemes receberam reconhecimento por projetos que contribuíram significativamente ao aumento das coberturas vacinais.

Buritis foi premiado com o projeto Imunização Mais Educação , de Aline Catarina de Freitas Assunção, garantindo o Prêmio Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde) e publicação especial.

, de Aline Catarina de Freitas Assunção, garantindo o Prêmio Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde) e publicação especial. Porto Velho e Ariquemes receberam menções honrosas Conasems & Opas/OMS (Organização Pan-Americana da Saúde e Organização Mundial da Saúde) pela Região Norte, com os projetos Sem Fronteira: Vacinação para Resgate das Altas Coberturas Vacinais, de Elizeth Gomes Pinto; e Impacto do Decreto de Certificação de Vacinação do Estudante, de Ândrea Fernanda Gaspar Guedes, respectivamente.

Nos trabalhos de vacinação na fronteira com a Bolívia, equipes do estado e municípios realizaram atendimentos de casa em casa e montaram, estrategicamente, lugares para facilitar o acesso à vacinação, com apoio técnico, de insumos e logístico das equipes da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia.

