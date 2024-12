Governo de RO investe em obras que impulsionam o progresso dos municípios

Impulsionado pela gestão municipalista do governo de Rondônia, o ano de 2024 ficou marcado por inúmeras obras de infraestrutura urbana realizadas pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Seosp) nos quatro cantos do estado. No total, foram investidos mais de R$ 33 milhões em iluminação, construções, reformas e revitalizações de espaços públicos, promovendo o esporte, convívio social, valorização do patrimônio cultural e o fortalecimento do turismo local.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos do governo em obras que promovam infraestrutura, segurança e opções de lazer à população são fundamentais para garantir bem-estar e melhorias na vida dos rondonienses.

INFRAESTRUTURA URBANA

Em Pimenta Bueno, o Complexo Esportivo do Brejão foi inaugurado em junho, e oferece mais uma opção de lazer com pista de caminhada, iluminação pública, campo de areia, urbanização do campo de futebol, alambrado e portão com guarita, totalizando um investimento superior a R$ 1 milhão. A ação foi realizada em uma parceria do governo estadual e município.

Outra obra transformadora foi a nova praça em São Carlos, distrito de Porto Velho. Com um investimento de aproximadamente R$ 2 milhões de recursos estaduais, ganhou um ginásio totalmente revitalizado, quadra de vôlei de areia, espaço de convivência, playground, academia tubular, palco e calçada para caminhada.

Destaque também para a revitalização do Parque do Abobrão, na Zona Sul de Porto Velho, que apresenta 68,12% de execução, tendo um investimento de mais de R$ 3 milhões; e a modernização do Ginásio Poliesportivo Expedito Gonçalves Ferreira, em Alta Floresta d’Oeste, que passou por reforma de piso, melhorias nas arquibancadas e iluminação, instalação de piso tátil para acessibilidade, entre outras melhorias.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Vários municípios receberam reforço na iluminação pública por meio de iniciativas municipalistas do governo de Rondônia, promovendo segurança e embelezamento das cidades. Exemplo prático é o município de Santa Luzia d’Oeste, que recebeu instalação de iluminação pública em LED em ruas e bairros.

SEGURANÇA

O ano de 2024 também trouxe avanços em obras voltadas à segurança pública. Em Colorado do Oeste, a construção do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), proporcionou ao município a atuação no combate aos incêndios, resgates e salvamentos, garantindo agilidade e diminuindo o tempo de resposta em ocorrências.

Em maio, Porto Velho recebeu uma importante obra: o Centro Integrado de Operações Policiais (Ciop). Com 1.321,84 metros quadrados de área construída e um investimento superior a R$ 21 milhões, financiado pelo Fundo Nacional de Segurança Pública, o espaço foi equipado com tecnologia de ponta e recursos modernos. O Ciop coordena operações policiais, gerencia emergências e otimiza a resposta a incidentes em tempo real.

A construção da nova Central de Flagrantes, com investimento superior a R$ 6 milhões de recursos federais direcionados à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), é mais uma obra que a Capital receberá em breve, por meio do Fundo Nacional de Segurança Pública. A unidade fortalecerá a infraestrutura de segurança pública, agilizando os procedimentos de flagrantes.

AVANÇOS

Ações diretas, com mão de obra e recursos próprios, foram executadas pela Seosp, com atividades coordenadas pela Gerência de Ações Urbanísticas (GAU).

Entre as principais obras de 2024, estão:

Construção de academias para servidores do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope);

Revitalização do canil do Batalhão de Choque;

Reforma da locomotiva no Espaço Alternativo; e

Pintura do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen).

O secretário da Seosp, Elias Rezende, destacou os avanços e entregas de obras realizadas em 2024. “O governo de Rondônia tem realizado investimentos estratégicos em infraestrutura, como a construção de praças, melhorias na iluminação pública e outras ações que impactam diretamente o bem-estar dos rondonienses. Este foi um ano marcado por avanços significativos e pela parceria sólida entre o governo estadual e municípios.”

Fonte: Governo RO