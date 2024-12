Governo de RO promove 1º Fórum Estadual de Cultura; evento acontece até segunda, 16, em Presidente Médici

A solidariedade tomou conta do Palácio Rio Madeira na manhã desta sexta-feira (13), quando foram entregues 2.904 presentes da campanha “Papai Noel dos Correios”. Este número superou as expectativas e ultrapassou a meta do ano passado, quando 2.600 cartinhas foram atendidas. Os itens arrecadados, atenderão às crianças de escolas públicas de Porto Velho, transformando sonhos em realidade.

A campanha “Papai Noel dos Correios” está em sua 35ª edição e tem como objetivo arrecadar brinquedos, roupas, materiais escolares e outros itens solicitados em cartinhas escritas por crianças. Este ano, o tema foi “Seja Você o Noel”, incentivando pessoas a se tornarem protagonistas na realização de sonhos.

Desde 2018, o governo do estado é parceiro desta ação solidária, aumentando ano a ano o número de cartinhas adotadas por servidores. “Agradeço imensamente a solidariedade de cada servidor que adotou uma cartinha e fez a diferença na vida de uma criança. Este gesto mostra a solidariedade dos nossos servidores”, destacou o governador de Rondônia, Marcos Rocha.

A secretária da Assistência e Desenvolvimento Social (Seas), Luana Rocha, ressaltou o orgulho de liderar o projeto através da Seas. “É uma alegria imensa ver o brilho nos olhos das crianças e saber que estamos contribuindo para momentos de felicidade. Quando vejo a mobilização dos servidores e a dedicação da equipe, sinto que estamos construindo um futuro mais solidário”.

Para o superintendente dos Correios em Rondônia, Lucindo Pereira da Silva, a parceria com o governo do estado é motivo de honra. “Saber que essa campanha, já é um marco no Natal de tantas famílias, teve o apoio do governo é gratificante. E é ainda mais especial saber que a secretária Luana Rocha foi uma das crianças presenteadas no passado por meio de uma cartinha adotada. Isso mostra como este projeto marca gerações e espalha bondade”, salientou.

A cerimônia, marcou também o lançamento oficial do selo e carimbo “Natal 2024”, uma homenagem ao cartunista Ziraldo, criador de personagens icônicos como o Menino Maluquinho. Ele foi também dramaturgo, cartazista, caricaturista, poeta cronista, desenhista, apresentador, humorista, advogado e jornalista brasileiro. Ziraldo faleceu em abril deste ano, aos 91 anos, deixando um legado marcante na literatura infantil e na cultura brasileira.

Fonte: Governo RO