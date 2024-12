Governo de RO realiza mobilização estadual de combate à Dengue neste sábado, 14

Uma grande mobilização estadual vai acontecer neste sábado (14) para desenvolvimento de ações de esclarecimento sobre os cuidados para evitar a proliferação do mosquito da dengue, especialmente nos quintais das casas. Em Porto Velho, a Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO) vai realizar o “Dia D de Combate à Dengue” em três pontos estratégicos: Espaço Alternativo, a partir das 16h; Parque da Cidade, a partir das 17h; e em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Rio Madeira, nº 3.288, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, a partir das 17h.

Nos locais serão distribuídos panfletos informativos para conscientização da população sobre a importância de eliminar criadouros do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. “Nesta época do ano, quando as chuvas são intensificadas, aumenta significativamente o acúmulo de água em quintais e terrenos baldios, levando a consequente formação de criadouros. Cerca de 75% dos focos do mosquito estão dentro das casas. É preciso estar atento para combatê-los”, alerta o diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a mobilização é fundamental para que todos os municípios se engajem na ação que acontece nacionalmente. “A união da população com o governo é essencial no combate ao mosquito, além de preservar a saúde dos rondonienses, prevenindo surtos da doença”, ressaltou.

A prevenção da dengue concentra-se na eliminação dos criadouros do mosquito e na proteção contra picadas. Adotando medidas simples e eficazes, que incluem:

Eliminar recipientes que acumulam água, como pneus, garrafas e vasos de plantas;

Manter caixas d’água e reservatórios devidamente tampados;

Limpar calhas e lajes para evitar acúmulo de água;

Utilizar repelentes e roupas de mangas compridas, especialmente durante o dia, quando o mosquito é mais ativo;

Instalar telas em janelas e portas para impedir a entrada de mosquitos.

Fonte: Governo RO