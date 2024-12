Governo de RO se destaca em desenvolvimento econômico com recordes históricos e eficiência pública

O governo de Rondônia celebrou importantes conquistas em 2024, consolidando-se como referência nacional em desenvolvimento econômico e gestão pública. Informações levantadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), com base em levantamentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Ranking de Competitividade do Centro de Liderança Pública (CLP), confirmam marcos históricos, como a menor taxa de desemprego já registrada, redução significativa das desigualdades de renda e destaque pela eficiência administrativa.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o governo tem trabalhado com foco em políticas públicas que promovem crescimento econômico, inclusão social e eficiência administrativa. “Os resultados consolidam o estado como referência nacional em gestão pública, e demonstram o comprometimento da gestão com a melhoria da qualidade de vida da população”, salientou.

MENOR TAXA DE DESOCUPAÇÃO

A periodicidade na coleta de dados explica a importância de usar séries históricas para analisar as desigualdades sociais e avaliar as melhorias obtidas ao longo dos anos. No terceiro trimestre de 2024, Rondônia alcançou a menor taxa de desocupação da história do Brasil. Com 2,1%, bateu seu próprio recorde e atingiu a menor taxa de desocupação de sua história, conforme dados do IBGE. Este feito representa um recorde nacional, e demonstra a eficiência das políticas públicas de incentivo ao empreendedorismo e geração de empregos implementadas no estado nos últimos anos. Além disso, Rondônia aparece também com a segunda menor taxa já registrada, de 2,3%.

MENOR DESIGUALDADE DE RENDA

Devido à complexidade dos levantamentos, muitos indicadores apurados em 2024 refletem resultados alcançados em períodos anteriores, possibilitando análises consistentes de tendências e impactos das políticas públicas. Rondônia também se posicionou como o segundo estado com menor desigualdade de renda do Brasil em 2023, alcançando 83,9 pontos no Ranking de Competitividade do CLP.

Segundo o secretário da Sedec e vice-governador, Sérgio Gonçalves, a pontuação reflete esforços significativos empreendidos na promoção de oportunidades econômicas, inclusão social e equilíbrio regional. “Alcançamos patamares que evidenciam o impacto das iniciativas do governo para garantir um futuro mais justo e inclusivo para todos os rondonienses”, ressaltou.

EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

A análise da eficiência administrativa segue o mesmo princípio, considerando períodos anteriores para refletir mudanças de longo prazo. Assim, destaque relevante é a eficiência administrativa do governo estadual, com Rondônia figurando entre os quatro estados com melhor eficiência da máquina pública no Brasil. Com 89,9 pontos no indicador do CLP, o estado superou unidades federativas como Goiás e Mato Grosso, comprovando sua solidez institucional e capacidade de gestão.

MAIOR PIB PER CAPITA

Os dados de desempenho econômico, frequentemente apurados com defasagem temporal, permitem compreender o impacto de estratégias adotadas em anos anteriores. Em 2022, Rondônia registrou o maior PIB per capita da Região Norte e Nordeste, atingindo R$ 42.248,44 mil. O desempenho reflete o dinamismo econômico e a capacidade produtiva do estado, ao fortalecer a renda média da população e ampliar as oportunidades de investimentos.

CRESCIMENTO DAS EXPORTAÇÕES

Em 2023, o estado liderou o crescimento das exportações na Região Norte, com um aumento expressivo de 8,2% no valor exportado. Esse resultado reforça a trajetória positiva de Rondônia no desenvolvimento econômico, e consolida sua posição como um importante polo exportador no cenário nacional.

Os avanços demonstram a solidez das políticas públicas de Rondônia e sua capacidade de promover desenvolvimento econômico, equidade social e eficiência administrativa. Os resultados não apenas fortalecem a economia local, mas também consolidam o estado como uma referência nacional em gestão pública e qualidade de vida.

Fonte: Governo RO