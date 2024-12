Governo de RO trabalha na melhoria da sinalização de rodovias estaduais

Com o objetivo de melhorar a sinalização nas rodovias o governo de Rondônia realiza a pintura de redutores de velocidade (quebra-molas) e a instalação de tachas refletivas (olho-de-gato) na RO-383, RO-486 e RO-370 (conhecida como Rodovia do Boi), na região do município de Alta Floresta D’ Oeste.

Segundo o diretor-geral do DER, Eder André Fernandes, a obra é executada desde o 12 de dezembro, pelas equipes ligadas a Coordenadoria de Usinas Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER).

De acordo com o coordenador de Usinas de Asfalto do DER, Lucas Albuquerque, os trabalhos na Rodovia do Boi já foram concluídos e nas outras duas até o começo de janeiro também serão finalizadas.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a recuperação, manutenção e melhoria das rodovias é essencial para garantir o transporte da produção agrícola e pecuária para comercialização. “As rodovias são a rota do progresso, fomentando a economia local e estadual, e o governo tem investido para mantê-las trafegáveis,” ressaltou.

Fonte: Governo RO