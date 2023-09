Governo de Rondônia abre novo edital e disponibiliza mais de R$ 100 milhões para Acordo Direto em precatórios

Para fortalecer o diálogo entre membros da “Rede de Parcerias” e demais atores envolvidos no processo de captação de recursos do Governo Federal, Rondônia fez parte da programação do 23º Fórum Regional da Rede de Parceria, realizado na quarta- feira (27) e quinta-feira (28), em Belém (PA). O evento faz parte do calendário de Fóruns Regionais do Governo Federal, realizado em diversos estados, por meio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços – MGI, para potencializar a governança e gestão do gasto público e melhorar a efetividade das políticas públicas implementadas.

Como responsável pela coordenação estadual da Rede de Parcerias em Rondônia, a Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – Sepog, foi representada pelo gerente de Convênios e Captação de Recursos – GCRR, Douglas Vieira. Segundo o gerente, o evento possibilita acompanhar as constantes mudanças e atualizações que acontecem em todas as etapas que envolvem o processo de captação de recursos da União, para que dessa forma, a coordenação em Rondônia possa repassar aos demais órgãos estaduais, técnicos municipais e representantes do terceiro setor, contribuindo na concretização de diversas políticas públicas no Estado.

“A Sepog tem realizado uma série de treinamentos com técnicos municipais e estaduais sobre o manuseio da plataforma Transferegov.br, ferramenta utilizada na captação e gestão dos recursos disponibilizados pela União. Dessa forma, a presença de Rondônia nos encontros e fóruns promovidos pela Rede de Parcerias nos mantém ativos nesse processo, auxiliando cada vez mais a busca de recursos para Rondônia”, frisou Douglas Vieira.

Entre as pautas, a nova portaria que regulamenta as transferências da União, a reavaliação dos indicadores do Índice de Desempenho na Gestão das Transferência Discricionária e Legais da União – IDTRU-DL e a padronização da documentação exigida para celebração de instrumentos.

Estiveram presentes no evento gestores, servidores e colaboradores de órgãos e entidades públicas e privadas do Estado, organizações da sociedade civil e representantes do Ministério de Gestão e Inovação, Ministério das Cidades, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Ministério da Defesa e do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.

REDE DE PARCERIAS

A Rede de Parcerias é uma rede de governança colaborativa, cujo objetivo é promover maior integração entre os parceiros com vistas ao fortalecimento da governança, do diálogo, da gestão e melhoria do gasto público. É composta por órgãos e entidades públicas e privadas, e foi constituída para o aprimoramento, disseminação e compartilhamento de conhecimentos relativos à gestão das transferências da União, operacionalizadas por meio do Transferegov.br.

