Governo de Rondônia abre processo seletivo para contratação de cargos temporários da Sejus, nesta segunda-feira

Com o objetivo de dar maior transparência às contratações realizadas pelo Poder Executivo Estadual, o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Justiça – Sejus, inicia na segunda-feira (11), as inscrições para o Processo Seletivo de Avaliação de Títulos, tendo como intuito, o recrutamento e a seleção de candidatos para contratação temporária, por um ano, podendo ser prorrogado por igual período. As vagas são destinadas para cargos nas áreas administrativa e de saúde. Os candidatos selecionados vão atuar na Central Integrada de Alternativas Penais – Ciap, em Porto Velho.

As inscrições devem ser feitas até as 23h59 da próxima sexta-feira (15), por meio do Portal de Processos Seletivos do Governo de Rondônia. Conforme o edital publicado na terça-feira (5), mediante o processo seletivo serão preenchidas sete vagas, além de formação de cadastro reserva. Para os cargos em nível superior, há vagas para assistente social; psicólogo; bacharel em Direito e pedagogo. Para o nível médio, uma vaga de agente em atividade administrativa.

REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

A carga horária é de 8h diárias, sendo 40 semanais. A remuneração mensal oferecida para os cargos do grupo ocupacional técnico penitenciário (Assistente Social e Psicólogo) é de R$ 4.681,47 (quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos); para os cargos do grupo ocupacional apoio técnico administrativo (Assessor Especial – Bacharel Direito e Pedagogo) é de R$ 3.988,02 (três mil, novecentos e oitenta e oito reais e dois centavos), e cargos do grupo ocupacional em atividade penitenciária (Agente em Atividade Administrativa) de R$ 2.126,14 (dois mil, cento e vinte e seis reais e quatorze centavos). Todos os cargos terão acrescidos auxílio alimentação de R$ 553,00 (quinhentos e cinquenta e três reais), auxílio-saúde de R$ 50,00 e auxílio-transporte de R$ 12,00 por dia trabalhado.

Fonte: Governo RO