Governo de Rondônia amplia vagas de processo seletivo para contratação de agente de limpeza e de alimentação

O Governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas – Segep torna público a primeira ampliação do quantitativo de vagas, em referência ao Processo Seletivo Simplificado da Secretaria de Estado da Educação – Seduc.

A ampliação tem como objetivo a convocação de 104 agentes de alimentação e 477 agentes de limpeza e conservação. As vagas contemplam as Coordenadorias Regionais de Educação – CRE: Alta Floresta d’Oeste; Ariquemes; Buritis; Cacoal; Cerejeiras; Costa Marques; Espigão do Oeste; Ouro Preto do Oeste; Pimenta Bueno; Extrema; Jaru; Ji-Paraná; Guajará-Mirim; Machadinho d’Oeste; Porto Velho; Rolim de Moura; São Francisco do Guaporé e Vilhena.

O prazo para o envio da documentação iniciou nesta quinta-feira (17) e encerram no dia 25. A relação de candidatos convocados para assinatura de contrato, bem como toda a documentação exigida constam no edital para a contratação de Técnico Educacional Nível II/Agente de Alimentação e Agente de Limpeza e Conservação vai atender no âmbito da Seduc, as Escolas da Rede Pública Estadual.

Os aprovados devem desempenhar suas atividades profissionais exclusivamente junto às Escolas da Rede Pública Estadual, sendo definido seu local de exercício, pela Gerência de Lotação da Seduc, com conhecimento das CREs, após o ato de assinatura do contrato de trabalho, e vão atender em jornadas semanais de 40 horas,

Fonte: Governo RO