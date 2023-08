Governo de Rondônia antecipa pagamento do mês de agosto aos servidores públicos para sexta-feira, 25

O pagamento dos servidores estaduais, que de acordo com o cronograma anual está programado para o próximo dia 31, será antecipado para esta sexta-feira (25). A antecipação foi anunciada pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Finanças – Sefin, e vai aquecer o movimento no setor de comércio, sendo um compromisso do Poder Executivo de manter o pagamento dos servidores públicos em dia.

De um modo geral, a antecipação do pagamento ajuda também no aquecimento da economia e atividade comercial, principalmente pela realização da Feira Agropecuária de Porto Velho – Expovel, que após 11 anos, voltará a ser realizada e terá início na quarta-feira (23) e encerra no domingo (27), no Parque dos Tanques.

RECONHECIMENTO

Na última semana, o Governo de Rondônia conquistou, com a nota “A”, o 2º lugar no ranking Brasil, do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, que foi divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN. A avaliação é referente ao ano de 2022 no qual, Rondônia alcançou 98.2% do Indicador da Qualidade Contábil e Fiscal – ICF. O índice demonstra a qualidade da informação e consistência dos relatórios e demonstrativos contábeis e fiscais das unidades federativas.

Fonte: Governo RO