Governo de Rondônia aplica mais de R$ 30 milhões em obras para o Sistema de Abastecimento de Água em Ji-Paraná

As obras para melhoria e ampliação da rede de abastecimento de água seguem avançadas, no município de Ji-Paraná. O projeto de infraestrutura contemplará 90% de toda a população do perímetro urbano. A ação é uma iniciativa do Governo de Rondônia, que, desde 2019 tem destravado obras oriundas do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.

Os serviços de ampliação da rede de água que estão sendo executados pela Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos – Seosp, envolvem a expansão da infraestrutura existente para atender da melhor forma às demandas do crescimento populacional. De acordo com o engenheiro fiscal da Seosp, Jefferson Gonçalves, esses trabalhos irão contemplar o I e II distritos, no perímetro urbano do município.

O andamento das obras registra o avanço de mais de 12 quilômetros de rede instalada. A ampliação da rede de abastecimento está orçada em R$ 21.050.756,83 (vinte e um milhões, cinquenta mil, setecentos e cinquenta e seis reais, oitenta e três centavos), investimento oriundo de recursos do Governo Federal e contrapartida do Governo do Estado.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Governo tem acompanhado de perto o processo dessas obras. “Estamos investindo e trabalhando, visto o anseio por parte da população, uma vez que teremos uma mudança de cenário em todo o município. O nosso objetivo é ultrapassar os 50 quilômetros de instalação de rede, para poder atender às demandas funcionais dos moradores dessa região”, enfatizou.

SETORIZAÇÃO DE ÁGUA

Paralelo a essas frentes de serviços, acontecem os trabalhos de setorização de água, que também irão contemplar os dois distritos de Ji-Paraná. A execução dos serviços vai proporcionar a redução de perdas de água, melhoria do controle operacional, resposta a emergências e controle de vazamentos.

“Trata-se de uma melhoria do sistema de distribuição de água potável para melhorar o controle, a operação e a gestão da rede de abastecimento de água. Uma obra muito importância, que irá sanar os problemas de intermitência de água, um dos gargalos enfrentados no município”, destacou o engenheiro fiscal.

Até o momento, já foram executados mais de oito quilômetros de instalação da rede de setorização de água. A meta é atingir a marca de mais de 16 quilômetros de rede e está orçada em R$ 9.147.677,28 (nove milhões, cento e quarenta e sete mil, seiscentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos). Um investimento do Governo Federal, com contrapartida do Governo do Estado.

INVESTIMENTOS

A execução de melhorias somada às obras de ampliação de água resultam em R$ 30.198.434,11 (trinta milhões, cento e noventa e oito mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e onze centavos), que serão convertidos em mais saúde e qualidade de vida para a população. Um cenário diferente que chegará às torneiras de casas e comércios dos jiparanaenses.

ATENDIMENTO

Devido ao cenário significativo de crescimento geográfico e populacional de Ji-Paraná, as demandas de novas frentes de serviços para as obras de melhoria e ampliação da rede de água devem expandir ainda mais. É por essa razão que o Governo de Rondônia, por meio da Seosp, em parceria com a Companhia de Águas e Esgotos – Caerd, deixa disponível o atendimento ao cidadão que deseja fazer solicitação de ligações domiciliares em sua rua, totalmente gratuito.

O cidadão pode se dirigir à sede da regional da Seosp, em Ji-Paraná, na Rua das Flores, esquina com Rua Rio Branco, n° 820 – lote 006; quadra 086; setor 002, Bairro 2 de Abril, CEP: 76.900-884.

Fonte: Governo RO