Governo de Rondônia apresenta planejamento de ações prioritárias para o desenvolvimento do Estado

Expovel 2023 inova ao unir vaquejada e rodeio no mesmo evento

A programação da 12ª edição da Feira Agropecuária de Porto Velho – Expovel começa na sexta-feira (18), às 18h, com a abertura da Vaquejada e o Baile da Rainha a partir das 20h30, no Parque dos Tanques. A Vaquejada segue até o dia 20 e contará com 180 bois para 90 duplas, competindo nas categorias iniciante, amador e profissional. A competição será um show de agilidade e habilidade dos vaqueiros. O evento contará com a participação de 20 duplas do Acre, quatro do Amazonas, e vaqueiros de todo o estado de Rondônia. A Expovel 2023 traz uma novidade ao unir vaquejada e rodeio no mesmo evento, proporcionando uma experiência única para o público.

Vaqueira de Porto Velho

Entre os destaques da vaquejada, está a jovem Valentina Villar, rondoniense de Porto Velho, com apenas 17 anos. Valentina foi a ganhadora do prêmio do Acre na Vaquejada de 2022, demonstrando sua habilidade e talento na competição. Empolgada com a vaquejada em sua cidade natal, ela destaca sua participação. “Ganhei meu primeiro prêmio no Acre em uma vaquejada de grande porte, com atletas profissionais com histórias na pista de vaquejada. Foi a minha maior emoção, meu primeiro prêmio em um evento de grande proporção. É este evento para minha cidade, estou ansiosa para competir na vaquejada aqui”, disse.

O secretário de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel, Júnior Lopes destaca que a vaquejada será um marco para cidade de Porto Velho, valorizando ainda mais as tradições. “A inovação da Expovel 2023 ao unir vaquejada e rodeio , será um marco para cidade de Porto Velho, valorizando ainda mais as tradições e atraindo participantes de várias regiões. Tenho certeza de que será um show de agilidade e habilidade dos vaqueiros, proporcionando um momento único para o público presente. Convido a todos os rondonienses a participarem dessa festa, prestigiando a vaquejada e todas as outras atrações da Expovel 2023”, destacou.

BAILE DA RAINHA

A tradição e o charme do baile da rainha voltam à cidade de Porto Velho e promete trazer uma noite repleta de encanto e beleza, celebrando a cultura sertaneja e elegendo a representante da maior festa do Norte, a Expovel. A festa é aberta ao público, proporcionando uma oportunidade aos rondonienses compartilharem dessa celebração. Nove jovens estão aguardando a fase final, onde uma delas será coroada como a rainha da Expovel 2023. Com trajes elegantes e graciosos, as candidatas trarão vida à tradição e a exuberância da cultura sertaneja.O júri, composto por cinco membros conhecedores da cultura regional.

PROGRAMAÇÃO

Para este final de semana a programação será a seguinte:

VAQUEJADA

Sexta-feira(18) – Abertura a partir das 18h

Sábado (19) – a partir das 9h até às 23h

Domingo (20) – a partir das 15h

BAILE DA RAINHA

Na próxima sexta-feira (18), realizado no Parque dos Tanques, a partir das 20h30, a festa é aberta ao público.

CAVALGADA, QUEIMA DO ALHO E ENCONTRO DE COMITIVAS

No próximo domingo, (20), às 9h. Cavalgada, Queima do Alho e Encontro de Comitivas às 12h.

Os eventos são público e gratuitos.

Fonte: Governo RO