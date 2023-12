Governo de Rondônia atende a indicação de Alan Queiroz e garante reformas no Hospital de Base

No seu primeiro ano de mandato, em 2023, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) se destacou por uma atuação que transcende os limites convencionais da política. Sua abordagem inovadora e compromisso com o desenvolvimento integral de Rondônia refletem-se nas propostas apresentadas, especialmente aquelas voltadas para fortalecer as celebrações de Réveillon e impulsionar o turismo do estado.

Parcerias no Réveillon 2023-2024: Celebrações fortalecidas em diversas regiões

As festividades de final de ano ganham novo fôlego com as propostas do deputado Queiroz. O foco na formalização de parcerias entre o Estado e diversos municípios para o Réveillon 2023-2024 não apenas promete momentos de alegria à população, mas também sinaliza um esforço conjunto para impulsionar a economia local.

Infraestrutura turística: Facilitando o acesso a pontos turísticos

O parlamentar estende a sua visão ao fortalecimento da infraestrutura turística. A proposta de sinalização em estradas rurais e pontos estratégicos não apenas melhora a segurança, mas também abre caminhos para explorar a rica identidade cultural das comunidades locais.

Resgate de Festivais: Compromisso com tradições locais

A preservação das tradições é um dos pilares da atuação de Alan Queiroz. O resgate de festivais como Pesca, Cupuaçu, Mandioca, Duelo da Fronteira, Festival Internacional de Bandas e Fanfarras, entre outros, não apenas enaltece o patrimônio cultural, mas também promove um diálogo intergeracional e mantém viva a rica história do estado.

Projeto Comemorativo: Preservação e promoção da história

O deputado Alan Queiroz demonstra seu olhar para o passado ao propor um Projeto Comemorativo dos 80 anos do Território Federal do Guaporé. Essa iniciativa revela não apenas um compromisso com a história, como também uma visão de longo prazo para o desenvolvimento sustentável e a projeção positiva de Rondônia.

Impactos econômicos e culturais: Projeção positiva de Rondônia

Além do aspecto cultural, as ações propostas pelo deputado repercutem positivamente na economia estadual. Ao atrair visitantes e fomentar o comércio local, essas iniciativas contribuem para a construção de uma imagem positiva de Rondônia, mostrando que a prosperidade vai além das fronteiras políticas.

Compromisso notável: Parcerias para um futuro próspero

Ao articular parcerias estratégicas entre o Governo de Rondônia e os municípios, Alan Queiroz exibe um compromisso notável com o desenvolvimento harmonioso e sustentável do estado. Suas propostas não apenas plantam as sementes para um futuro próspero, como também refletem um entendimento profundo dos potenciais turísticos e culturais que moldam o cenário estadual.

As propostas legislativas de Alan Queiroz vislumbram celebrações festivas e têm o poder de moldar o futuro de Rondônia. Ao buscar parcerias, fortalecer a infraestrutura turística, resgatar tradições e preservar a história, o parlamentar demonstra um compromisso multifacetado com o desenvolvimento integral do estado. Essas ações não são apenas pontuais; são alicerces sólidos para uma Rondônia mais forte, vibrante e sustentável, onde a cultura é celebrada e as tradições são respeitadas.

Texto: Ian Machado | Assessoria parlamentar

Foto: Daiane Mendonça I Secom Governo de Rondônia

Fonte: Assembleia Legislativa de RO