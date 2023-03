Governo de Rondônia atende às demandas da população da região da Zona da Mata

Com o objetivo de apoiar atletas de alto rendimento que obtém bons resultados em competições estadual, nacional e internacional em diversas modalidade, garantindo condições mínimas para que se dediquem, propiciando que atletas de base e de alto nível alcancem melhores resultados nas competições, o Governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel, lança nesta terça-feira (7), o edital de inscrições para o programa Bolsa Atleta.

O programa retorna este ano, com a seleção de 58 atletas, paratletas e técnicos de alta performance e de várias modalidades esportivas. Os participantes deverão ter idade entre 12 e 28 anos e irão receber auxílio financeiro durante um ano, para manter os custos do treinamento e da preparação para competições em que levarão o nome do Estado.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que o Bolsa Atleta vai abrir as portas para mais revelações do esporte no Estado, sendo “um momento muito esperado e que vai beneficiar inúmeros atletas que estarão disputando importantes torneios pelo Brasil e em outros países, com chances de possíveis medalhas”.

O gestor da Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel, Júnior Lopes, afirmou que o programa vai garantir a manutenção pessoal dos atletas, para que tenham condições necessárias de se dedicar ao esporte. “São atletas que servirão de inspiração para outros a participarem deste programa, e em breve, estaremos vendo muitos deles obtendo os melhores resultados, e chegando aos lugares mais altos dos pódios”, disse o superintendente.

ETAPAS DO CERTAME

– Fase de inscrições: período destinado às inscrições de 7 de março à 6 de abril;

– Fase de avaliação: período de avaliações dos candidatos inscritos de 12 à 26 de abril;

– Fase de recursos: período de recursos dos atletas que não estão na lista dos atletas habilitados de 2 à 8 de maio;

– Fase da adesão: período de assinatura do Termo de Adesão aos atletas contemplados de 12 à 21 de maio.

VALOR DA BOLSA

O investimento total será de R$ 624 mil anual, sendo recursos próprio do Governo de Rondônia e sendo dividos nas categorias:

– Estudantil: R$ 350,00;

– Estadual: R$ 550,00;

– Nacional: R$ 650,00;

– Internacionais: R$ 750,00;

– Técnicos: R$ 450,00.

COMO PARTICIPAR

Estadual, Nacional e Internacional: as indicações deverão ser feitas pelo próprio atleta ou paratleta, devidamente pré-cadastrado no sistema do programa Bolsa Atleta.

Estudantil: as indicações deverão ser feitas pela Secretaria de Estado da Educação – Seduc, ou por seu setor correspondente no âmbito da Coordenadoria Regional de Educação – CRE; e as destinadas às prefeituras, por seus órgãos gestores do esporte, que deverão estar devidamente cadastrados no sistema do programa Bolsa Atleta e inserido no calendário de eventos.

Fonte: Governo RO