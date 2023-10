Governo de Rondônia capacita servidores na área de gestão patrimonial

Com o intuito de promover a conscientização para o desenvolvimento sustentável, a disseminação de informações e a sensibilização sobre as questões ambientais, o Governo de Rondônia, realizou ações de educação ambiental durante o Sedam Itinerante, projeto piloto realizado no município de Rolim de Moura no período de 3 a 6 de outubro. A ação teve a participação do veículo “Van de Educação Ambiental”, que foi entregue recentemente para ser mais uma ferramenta de apoio às ações itinerantes. As atividades foram executadas pela Coordenadoria de Educação Ambiental – Ceam, com a colaboração do Escritório Regional de Gestão Ambiental – Erga e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – Semmadu de Rolim de Moura.

Para o desenvolvimento das atividades com maior agilidade, a Ceam passa a contar com um veículo Van tipo furgão, com o propósito de auxiliar a equipe na divulgação de informações relacionadas aos projetos e programas da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – Sedam. A entrega ocorreu no mês de setembro, e o veículo iniciou os deslocamentos nas campanhas e eventos relacionados ao calendário ambiental, permitindo uma disseminação eficaz das comunicações e ações da Sedam em datas comemorativas e eventos especiais relacionados ao meio ambiente, ampliando o impacto positivo das atividades almejadas pela Coordenadoria.

Para o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, a entrega do veículo representa um avanço importante para o desenvolvimento das ações voltadas à conscientização da população. “A ‘Van da Educação Ambiental’ permite que nossas palestras educativas e materiais de apoio sejam entregues com maior eficiência em todas as regiões do Estado. Isso facilita a oferta de informação em âmbito mais amplo”, destacou.

De acordo com a Coordenadora da Ceam, Deigna Lais Oliviak, a van vem fortalecer as ações em parceria entre Sedam e municípios. O veículo está equipado com recursos que permitem a realização de ações no local, tornando o atendimento mais rápido e efetivo. Esses equipamentos possibilitam a prestação de serviços de forma didática e interativa, contribuindo para a disseminação de informações e o engajamento da comunidade em questões relacionadas ao meio ambiente.

A coordenadora avaliou como positivas as ações realizadas nas escolas Francisca Duran Costa, José Veríssimo e Cora Coralina, em Rolim de Moura, e destacou que, “a equipe da educação ambiental promoveu atividades de conscientização sobre queimadas e incêndios florestais, resíduos sólidos e regularização do Cadastro Ambiental Rural – CAR. A população foi convidada a prestigiar a ação desenvolvida pela Sedam, e foram distribuídos materiais gráficos, saco de câmbio, squeezes e realizadas doações de mudas de espécies como, açaí, ipê de jardim, ipê roxo, rosa e amarelo”, concluiu.

Fonte: Governo RO