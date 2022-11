Governo de Rondônia celebra Proclamação da República e destaca importância da data à história do País

Em 15 de novembro de 1889, a proclamação da República aconteceu no Brasil e instaurou o regime republicano, o que significou o fim da monarquia. O documento foi assinado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente do Brasil.

Uma série de novos atores e novas ideias políticas surgiu e ganhou força por meio do movimento republicano, estruturado oficialmente a partir de 1870, quando foi lançado o Manifesto Republicano. Ao redor das ideias republicanas, formou-se um grupo consistente contra a monarquia.

O Governo do Estado celebra a data que abriu caminhos para que o País desse um salto na história e se consolidasse como uma sociedade democrática. A proclamação da República também é lembrada no que diz respeito à participação do povo, nas decisões de governo. Por esse motivo, celebrar a data é uma demonstração de patriotismo.

Prezando pelos princípios trazidos com a data histórica, o Executivo Estadual vem desenvolvendo boas práticas de governança, com ética e transparência, priorizando a administração das verbas públicas de forma responsável e eficaz, contribuindo para que o Estado de Rondônia continue avançando e sendo destaque nacional.

Fonte: Governo RO