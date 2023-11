Governo de Rondônia conquista 1º lugar em Transparência Nacional no Poder Executivo e recebe Selo Diamante

Os Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) tiveram início na última sexta-feira (10), em Porto Velho, com a participação de atletas de 15 municípios, com 13 modalidades em disputa, em diversos locais esportivos da Capital de Rondônia, que sedia o evento pela primeira vez.

As competições tiveram início no sábado (11) e seguiram no domingo (12) com as modalidades de: futebol society; karatê; voleibol; handebol; capoeira; atletismo e tênis de mesa, sendo algumas valendo medalhas para os participantes. Até o próximo fim de semana, haverá estreia de outras modalidades, como: ciclismo; xadrez e judô, basquetebol, futsal e vôlei de praia, fechando todas as 13 que estarão em disputa durante a competição.

Toda a programação do JIR com a tabela dos jogos e resultados das modalidades em disputa, pode ser acessada em https://rondonia.ro.gov.br/portal/jogos-intermunicipais-de-rondonia-2023/

AGENDA

Confira as modalidades que serão disputadas nesta segunda-feira (13), durante os Jogos Intermunicipais de Rondônia.

• Futebol society: Instituição de Ensino Superior na Rua das Araras, n° 241, Bairro Eldorado;

• Handebol: Ginásio Cláudio Coutinho na Avenida Pinheiro Machado, s/n, Bairro Olaria; e

• Voleibol: Ginásio Fidoca na Rua Esther Sales, s/n, Bairro Agenor de Carvalho.

Fonte: Governo RO