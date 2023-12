Governo de Rondônia contrata serviço de diagnóstico por imagem e descentraliza atendimento na Zona da Mata

O contrato de serviço especializado em diagnóstico por imagem para atender a população da região da Zona da Mata foi assinado nesta terça-feira (19) pelo Governo de Rondônia, em cerimônia realizada pela Câmara Municipal de Rolim de Moura, fortalecendo o compromisso de descentralização da saúde, e deve tornar mais cada vez mais eficaz e ágil a avaliação clínica, bem como o tratamento da população da região.

O governador Marcos Rocha explicou que, a empresa contratada oferecerá exames de tomografia e ressonância magnética. ‘‘O Governo de Rondônia decidiu colocar recurso para atender toda a Zona da Mata com exames de imagem, para avançar em uma saúde pública de qualidade, com atendimento humanizado e responsável. O investimento ultrapassa R$ 5,2 milhões, do Governo do Estado, com apoio de recursos do Governo Federal’’.

Os exames vão contemplar os 7 municípios da Zona da Mata: Alta Floresta d’ Oeste, Nova Brasilândia d’ Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Novo Horizonte, Santa Luzia do Oeste, Parecis e Castanheiras. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), o contrato possui prazo de 12 meses, prorrogáveis por até 60 meses.

EXAMES MAIS PERTO DE CASA

O secretário da Sesau, Jefferson Rocha explicou a importância da descentralização do diagnóstico por imagem no estado de Rondônia. ‘‘Esse contrato vai revolucionar a saúde nesta região. Com esse serviço na Zona da Mata, a população não terá mais a necessidade de se deslocar até Vilhena ou Porto Velho em busca desses exames. Vão deixar de enfrentar mais de mil quilômetros de BR. Estamos, assim, cumprindo o compromisso de aumentar a capacidade instalada dentro das regionais’’, disse.

O prefeito de Rolim de Moura, Aldo Júlio, agradeceu pela parceria do Governo de Rondônia. ‘‘O Governo do Estado está acolhendo municípios e quem ganha é a população. Na área da saúde, nosso município já é atendido pelo Compartilhando Saúde com realização de cirurgias eletivas e agora com esse importante serviço de exames por imagem. Recebemos todas essas ações do governo com gratidão’’.

Fonte: Governo RO