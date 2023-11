Governo de Rondônia convoca aprovados para posse no primeiro concurso público da Seas 

O Governo de Rondônia, por meio do Decreto nº 28.571/2023, publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (16), convoca para tomar posse em cargos efetivos, 21 aprovados no primeiro concurso público destinado ao preenchimento de vagas do quadro de servidores da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas).

Para o governador Marcos Rocha, a convocação é a consolidação do concurso que abriu mais uma oportunidade para que as pessoas conquistassem uma colocação no mercado de trabalho, de forma efetiva, ao mesmo tempo que entram para a história como os primeiros concursados da Seas. “Trata-se de uma secretaria que exerce importante papel no enfrentamento à situação de vulnerabilidade de muitas famílias, por isso necessita ter um quadro de servidores fortalecido e os novos convocados irão somar com as ações desenvolvidas”, ressaltou.

Responsável pela gestão e coordenação da Política de Assistência Social, Segurança Alimentar, Habitação, Transferência de Renda e Promoção da Cidadania e Direitos Humanos no Estado, a Seas realiza este marco histórico em 2023 após 15 anos de criação pela Lei Complementar nº 411, de 28 de dezembro de 2007.

COMPROMISSO

A titular da Seas e primeira-dama do Estado, Luana Rocha, enfatiza o compromisso do Governo do Estado em todas as fases do concurso público, bem como nas ações desenvolvidas para atender a assistência social de Rondônia.

A secretária também reforça a importância de se tratar do primeiro concurso público da Seas desde que foi criada. “O Governo de Rondônia vem trabalhando para fortalecer a política voltada às pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica em Rondônia, e uma das medidas que mostram essa preocupação é a realização do primeiro concurso público. É a concretização de um sonho de décadas do sistema da Assistência Social, e, com certeza, os convocados irão atuar no sentido de melhorar cada vez mais nosso atendimento”, afirmou a secretária.

Fonte: Governo RO