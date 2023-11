Governo de Rondônia convoca médicos aprovados no processo seletivo simplificado

O Governo de Rondônia convoca os médicos classificados no processo seletivo simplificado do Edital nº 375/2023 para a apresentação de documentos, assinatura do contrato e início imediato da atuação nos municípios de Ariquemes, Buritis, Cacoal, Extrema, Porto Velho e São Francisco do Guaporé.

Conforme apresentada pela por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), a relação de aprovados pode ser acessada através do Edital. Os candidatos aprovados devem enviar o checklist de documentos necessário para o seguinte endereço: [email protected], devidamente digitalizados na ordem da listagem, em arquivo único, em formato PDF, cuja mensagem deverá conter o assunto padrão: “nome – cargo – telefone – documentos para contratação”, impreterivelmente, até o dia 8/11/2023, sendo esta data improrrogável.

O governador do Estado, Marcos Rocha, destaca que, “as ações do governo são reforçadas também na saúde, para melhor atender a população do Estado. A contratação temporária de novos profissionais da Saúde é uma das medidas para a ampliação no atendimento da população dos municípios”, disse.

O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, enfatiza que, “o Governo de Rondônia visa oferecer um serviço de saúde que supra as demandas da população. A convocação está acontecendo de forma ágil e prática para que os médicos possam atuar em breve nos municípios destinados”, diz.

Serão desconsiderados os documentos que não forem enviados por via e-mail ou fora da data determinada no edital, o candidato convocado que não comparecer dentro do prazo será tido como desistente, podendo, a Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas, convocar o próximo candidato aprovado.

Fonte: Governo RO