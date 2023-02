Governo de Rondônia dá posse ao novo presidente do Iperon; Instituto da previdência reforça celeridade no atendimento

O novo presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Rondônia – Iperon, Tiago Cordeiro Nogueira, foi empossado na manhã desta segunda-feira (27), em solenidade realizada no auditório Jerônimo Santana, no Palácio Rio Madeira, sede do Governo de Rondônia. Ele já exerceu o cargo de procurador adjunto do Estado, é especialista em Direito Público, Tributário e Processual Civil e mestre em Ciência Jurídica.

O governador de Rondônia e presidente do Conselho Superior Previdenciário do Estado, Marcos Rocha, desejou ao novo presidente do Instituto, sucesso na missão e reforçou o trabalho com investimento e desenvolvimento econômico, a fim de garantir mais segurança aos beneficiários.

‘‘A previdência do Estado de Rondônia era uma preocupação quando assumi o governo em 2019, mas tomamos decisões para garantir a aposentadoria dos servidores estaduais e hoje, o Estado tem um instituto de previdência, que é modelo para o Brasil. Isso dá segurança àqueles que dedicaram décadas de suas vidas a servir a nossa população’’, avaliou Marcos Rocha, que agradeceu as conquistas da antiga gestão do Iperon.

O presidente do Iperon agradeceu pela responsabilidade a ele incumbida. ‘‘São muitos os desafios frente ao Iperon. É uma responsabilidade tremenda, e sou grato pela confiança. Temos que reconhecer o que já foi feito, o Iperon é referência nacional, conquistou nível 4, melhor avaliação da Pró-Gestão do Ministério do Trabalho e Previdência – MTP, sendo o único instituto da previdência estadual a atingir essa classificação’’, disse Tiago Cordeiro Nogueira, firmando o compromisso de que o atendimento no Instituto seja cada vez mais célere.

PRINCIPAIS AÇÕES

O Iperon é responsável pela aposentadoria dos servidores estaduais, não só do Governo do Estado, mas também da Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas. Uma das principais iniciativas adotadas pelo Estado em prol do Instituto foi a aprovação do Plano de Amortização do Déficit Atuarial do Fundo Previdenciário do Regime de Previdência do Estado. Em 2022, o Governo de Rondônia aportou, nos termos da legislação, mais de R$ 500 milhões para cobertura do déficit atuarial.

Fonte: Governo RO