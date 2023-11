Governo de Rondônia defende infraestrutura sustentável como solução para a BR-319 durante reunião com “Grupo de Trabalho”

O Governo de Rondônia está movimentando os últimos preparativos para a 6ª edição do Evento Cultural, programado para iniciar no dia 1º de dezembro, às 16h, e segue até 3 de dezembro, no Teatro Estadual Palácio das Artes, em Porto Velho. A entrada para o evento será 1 kg de alimento não perecível, destinado às comunidades carentes.

Conforme a Fundação Cultural do Estado de Rondônia (Funcer), o evento vai oferecer uma ampla mostra de danças e artes cênicas. Desde sua primeira edição, realizada em junho de 2021, no Teatro Palácio das Artes, o Encontro Cultural se tornou uma celebração do retorno das atividades após o período da pandemia.

O superintendente da Funcer, Nery Rodrigues destacou que esta edição vai além, incluindo as unidades: Museu da Memória Rondoniense (Mero), com exposições do acervo histórico do estado de Rondônia; Biblioteca Dr. José Pontes Pinto, com jogos lúdicos e leitura; e a Casa da Cultura, com artesãos e exposição de artistas plásticos. “A expectativa é que tenhamos uma participação significativa da população, com previsão de acolher entre 700 a 4 mil pessoas durante os três dias. Vale lembrar que, o Evento Cultural é totalmente gratuito e aberto para o público diversificado”, evidenciou.

O governador Marcos Rocha enfatizou que, a iniciativa visa fortalecer as expressões artísticas locais, oferecendo um espaço de destaque para os diversos talentos da região, além de promover a interação cultural e a participação ativa da comunidade em um ambiente enriquecedor.

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO CULTURAL

Sexta-feira, 1°/12/2023:

18h: Cia de Artes Evolução – Teatro; Espetáculo de 40 minutos;

18h45: Ballet Marcelo Candia – Ballet; Espetáculo de 40 minutos;

19h30: Estúdio de Dança Sete Dois – Dança; Espetáculo de 40 minutos;

20h10: Porto Velho, meu dengo – Dança; Espetáculo de 35 minutos;

20h45: Grupo Express Art – Dança; Espetáculo de 35 minutos; e

21h25: Cia Christina Pontes – Dança; Espetáculo de 40 minutos.

Sábado 2/12/2023:

16h: Studio Miss Ballet – Ballet; Espetáculo de 40 minutos;

16h45: Ballet Estrelinha – Ballet; Espetáculo de 40 minutos;

17h40: Grand Sauté Studio – Ballet, Jazz, Sapateado; Espetáculo de 40 minutos;

18h25: Ballet Sapiens – Ballet e Jazz; Espetáculo de 40 minutos;

19h10: Elenco Funcer: “A Menina e a Roseira – O Nascimento de Jesus” – Teatro; Espetáculo de 40 minutos;

19h55: Ciranda Espaço Musical – Canto; Espetáculo de 15 minutos;

20h20: Escola Jorge Andrade – Música; Espetáculo de 20 minutos;

20h45: Francisco Santos – Boi Bumbá Tarumã M. Negro; Espetáculo de 10 minutos; e

21h: Cia de Dança Furacão do Brasil – Forró – Espetáculo de 15 minutos.

Domingo, 3/12/2023:

15h: Ballet Rita Nascimento – Ballet; Espetáculo de 40 minutos;

15h45: Ballet Joni Falcão – Ballet; Espetáculo de 40 minutos;

16h35: Escola Brasília – Teatro; Espetáculo de 40 minutos;

17h20: Studio de Dança Bruna Aurora – Ballet infantil; Espetáculo de 30 minutos;

17h55: Studio de Dança Talita Brasil – Dança; Espetáculo de 30 minutos;

18h30: Ballet Arte de Dançar – Ballet; Espetáculo de 40 minutos;

19h15: Grupo de Dança Funcer e convidados do Acre; Espetáculo de 40 minutos;

20h: Companhia de Dança Yaporanga – Dança; Espetáculo de 30 minutos;

20h35: Cia Estravadança – Dança; Espetáculo de 40 minutos;

21h20: Grupo Garden – Dança; Espetáculo de 15 minutos; e

21h40: Nois da Casa – Dança Cênica – Acre; Espetáculo de 35 minutos.

Fonte: Governo RO