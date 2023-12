Governo de Rondônia demonstra ações e avanços no apoio aos atletas locais

No Dia do Atleta, celebra-se a dedicação e o empenho dos esportistas, e também a importância do suporte governamental para o desenvolvimento do esporte. Em Rondônia, investimentos do Governo com os atletas locais tem sido evidente, refletindo-se em avanços significativos ao fomento do esporte no Estado.

O Governo de Rondônia tem direcionado incentivos para melhorar o suporte aos seus atletas. A valorização do esporte local tem refletido em investimentos na infraestrutura esportiva, programas de incentivo e apoio para treinamentos e participações em competições.

Os resultados desse investimento têm sido notáveis, com atletas rondonienses se destacando em competições nacionais. Nomes como João Carlos, conhecido como “Mamutinho”, com um histórico impecável no decorrer de 2023, conquistando posições de destaque como título de campeão: brasileiro, sul-americano, europeu e mundial em sua modalidade, Jiu-Jitsu.

O atleta fora homenageado no Prêmio Esporte Rondônia, o prêmio dos Melhores do Ano, como atleta destaque, na oportunidade destacou que, “não poderia deixar de mencionar o meu pai, Antônio, não só como meu treinador, mas como meu maior e verdadeiro incentivador. Juntos, superamos desafios, celebramos vitórias e construímos um caminho de sucesso. O apoio evidente proporcionado pelo Governo foi essencial para que eu pudesse competir em eventos de alto nível, enfrentar os melhores atletas e representar com orgulho, não apenas o meu Estado, mas todo o Brasil”, evidenciou.

PROGRAMA PRÓ-ATLETA

O Governo do Estado através do Programa Pró-Atleta fomentou 1200 atletas em modalidades olímpicas, paraolímpicas e de reconhecimento nacional; 930 medalhas foram conquistadas, viabilizando a promoção ao esporte de alta performance pelo Estado.

PROGRAMA BOLSA ATLETA

Com o objetivo de apoiar atletas de alto rendimento que obtêm bons resultados em competições estaduais, nacional e internacionalmente, o Governo de Rondônia promoveu o edital de inscrições para o Programa Bolsa Atleta. O Programa retornou este ano, com a seleção de 58 atletas, paratletas e técnicos de alta performance e várias modalidades esportivas. Os participantes receberam auxílio financeiro durante o ano, para manter os custos do treinamento e da preparação para competições em que levaram o nome do Estado.

A promoção de eventos locais tem contribuído para ampliar o alcance do esporte em Rondônia, incentivando novos talentos e proporcionando oportunidades para jovens atletas se destacarem. Os Jogos Intermunicpais de Rondônia (Jojuro) reuniu 15 municípios em 13 modalidades esportivas, proporcionando um intercâmbio esportivo único, idealizados pela Sejucel. A edição reuniu cerca de 1.300 participantes, mantendo a tradição de fomentar o esporte de alto rendimento. Evento esse que foi custeado e promovido pelo Governo.

COMPROMISSO

Neste dia, é relevante reconhecer os avanços alcançados e, ao mesmo tempo, reafirmar o empenho de continuar investindo no esporte, em Rondônia. O suporte aos atletas não é apenas um investimento em performance esportiva, mas também um investimento no desenvolvimento social, na saúde e no orgulho da população local.

O secretário da Sejucel, Júnior Lopes, reitera os investimentos e ações do governo ao crescimento do esporte em todas as suas modalidades. “Temos testemunhado um comprometimento contínuo em fortalecer as bases do esporte em nosso Estado e o Governo de Rondônia tem proporcionado incentivos a esta categoria. Compreendemos a importância do esporte como ferramenta de transformação social, capaz de promover valores como disciplina, trabalho em equipe e superação de desafios.”

Fonte: Governo RO