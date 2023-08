Governo de Rondônia destaca homenagem ao Dia dos Pais

O evento de lançamento do Novo PAC, do Governo Federal, ocorrido na sexta-feira, 11, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro contou com a presença do Governo de Rondônia, além de centenas de autoridades brasileiras que foram convidadas para conhecer a proposta do novo Programa de Aceleração do Crescimento, que prevê investimentos na ordem de R$ 1,7 trilhão em várias áreas no Brasil, com foco no Desenvolvimento e Sustentabilidade.

O Ministro Chefe da Casa Civil, Rui Costa, abriu o evento destacando, além do valor de investimento, “a importância da Parceria Público Privada – PPP para a execução do Novo PAC, que tem como pilares fundamentais as responsabilidades fiscal e ambiental, sem deixar de lado o foco no social e o compromisso com a transição ecológica e energética. Temos um plano de transformação ecológica e neoindustrialização”, resumiu.

O evento também contou com o pronunciamento de vários ministros, presidentes de estatais e finalizou com o presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva. Os governadores presentes foram representados pelo governador do Pará, Helder Barbalho. Presente ao evento, o governador Marcos Rocha, ressaltou o anúncio dos investimentos do Governo Federal na Amazônia, em especial com o estado de Rondônia. Também participou da cerimônia de lançamento o secretário de Estado de Obras e Serviços Públicos, Elias Rezende.

“Presenciamos aqui nas falas de vários ministros a importância da nossa Amazônia para o Brasil. Rondônia é o portal de entrada da região e vem recebendo a atenção do Governo Federal com investimentos. Temos projetos como a duplicação da BR-364. O lançamento do Novo PAC garante importantes recursos e o Governo de Rondônia vai continuar trabalhando para o desenvolvimento do nosso Estado”, disse.

Ainda de acordo com o governador Marcos Rocha, a Amazônia é uma das principais regiões produtoras de commodities do país, como soja, carne e minério. Investimentos em infraestrutura vão melhorar a logística de transporte desses produtos, reduzindo os custos de exportação e tornando a região ainda mais competitiva no mercado internacional. Outro ponto importante é a questão ambiental. “A nossa Amazônia abriga uma das maiores biodiversidades do mundo e desempenha um papel crucial na regulação do clima global, que foi amplamente discutido recentemente na Cúpula da Amazônia”, ressaltou o governador.

NOVO PAC

A nova versão do PAC projeta um plano de investimentos em infraestrutura voltado para a política de “neoindustrialização” do país e a área social. O Novo PAC se inspira nas versões anteriores do Programa de Aceleração do Crescimento. O plano de investimentos deve englobar mais de mil projetos e adotar políticas de conteúdo nacional como exigência. O Novo PAC deve ser dividido em sete eixos: Transportes, Transição e segurança energética, Infraestrutura urbana, Infraestrutura social, Inclusão digital e conectividade, Água para todos e Defesa.

