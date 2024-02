Governo de Rondônia destina mais de R$ 4 milhões para reforma de hospitais no Estado

O Governo de Rondônia destinou um investimento de R$ 4.160.900,11 (quatro milhões, cento e sessenta mil, novecentos reais e onze centavos) para melhorias na infraestrutura de dez hospitais públicos estaduais, no decorrer de 2024, com reformas preventivas e correção da estrutura predial relativos à cobertura, piso, paredes e instalações gerais. A ação é realizada, por meio de parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) e Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp).

Segundo o subcoordenador de engenharia e arquitetura da Sesau, Thiago do Carmo Brasil, as obras já iniciaram em Buritis, Cacoal e distrito de Extrema, e estão sendo realizadas de forma célere. “As unidades precisam de reformas para garantir a segurança dos pacientes e servidores, considerando que a maior parte das instalações é antiga. Logo, os trabalhos colaboram com o zelo do bem público, e vão oferecer maior conforto aos pacientes e colaboradores”, salientou.

De acordo com o secretário da Seosp, Elias Resende, a Gerência de Ações Urbanísticas (GAU) da pasta atua nas unidades hospitalares com reformas e pinturas nas estruturas, através da mão de obra direta.

O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha ressaltou que, a concretização dessas obras vai ao encontro do propósito do Executivo Estadual em levar melhorias para a Saúde. “Através das obras, novos cenários estão sendo proporcionados para um melhor serviço prestado ao cidadão,” destacou.

UNIDADES HOSPITALARES

Entre as unidades que receberão reformas estão: Hospital e Pronto Socorro João Paulo II; Hospital Regional de Buritis; Hospital Regional de Extrema; Centro de Diagnóstico de Rondônia; Hospital de Retaguarda de Rondônia; Policlínica Oswaldo Cruz (POC); Assistência Médica Intensiva (AMI); Hospital Regional de Cacoal (HC) e Hospital Regional de São Francisco do Guaporé (HRSF).

Fonte: Governo RO