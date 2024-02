Governo de Rondônia disponibiliza exame morfológico no Centro de Diagnóstico por Imagem

Em uma iniciativa conjunta entre o Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa), Ministério da Saúde (MS), Secretarias Municipais de Saúde e diversas instituições governamentais e não governamentais. O Governo do Estado está promovendo ações para o diagnóstico precoce e a prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis, Aids e Hepatites Virais, durante o Carnaval de 2024.

Segundo o diretor-geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima, para a efetivação dessas ações, a Agevisa encaminhou insumos para as seis regionais de Saúde, que em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde vão trabalhar na distribuição estratégica nos respectivos territórios.

Entre os insumos distribuídos aos 52 municípios participantes da Campanha, destacam-se: 658.000 unidades de preservativos (masculinos e femininos); 38.400 unidades de gel lubrificantes; 26.548 testes rápidos para HIV, Sífilis, Hepatite B e C, destinados à realização nas Unidades de Saúde municipais.

CAMPANHA

A chefe do núcleo da Agevisa, Gilmarina Silva Araujo salientou que, a ênfase da Campanha está na promoção do diagnóstico precoce, com a disponibilização de testes rápidos para identificação dessas doenças. Informações adicionais e orientações podem ser encontradas no site do Departamento de IST, Aids e Hepatites Virais (DIAHV): https://www.gov.br/aids/pt-br.

Os municípios e regiões foram solicitados a realizarem mobilizações intensivas, garantindo assim, a distribuição de preservativos durante o período carnavalesco. “A população será informada sobre os serviços disponíveis em caso de exposição de risco ao HIV, sendo direcionada aos serviços de urgência/emergência e Assistência Especializada em HIV/Aids e Hepatites Virais, que oferecem a Profilaxia Pós-Exposição ao HIV (PEP) e Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP)”, explicou, Gilmarina.

As ações preventivas estão programadas para serem executadas, tanto durante o período festivo quanto posteriormente, levando em consideração o planejamento e a capacidade técnica de cada município ou instituição envolvida.

A Campanha do Carnaval 2024, intitulada “Diversão combina com prevenção, previna-se!”, reforça a importância do uso do preservativo em todas as relações sexuais, como a forma mais eficiente de prevenção contra as infecções sexualmente transmissíveis.

Fonte: Governo RO