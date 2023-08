Governo de Rondônia disponibiliza recuperação de créditos não resgatados na fase anterior do Programa Nota Legal Rondoniense

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia – Idep está com inscrições abertas para cursos nas suas escolas móveis de Máquinas Agrícolas e de Panificação e Confeitaria. As inscrições podem ser realizadas pelo site da instituição de ensino profissionalizante.

Na Escola de Panificação e Confeitaria, situada no município do Vale do Paraíso acontecerão os cursos de Pães Integrais, Pães Caseiros e Cupcakes. As inscrições para esses cursos se encerram nesta segunda-feira.

Já na Escola de Máquinas Agrícolas, em São Francisco do Guaporé, serão ofertados os cursos de Manutenção de Máquinas Agrícolas, ajustador mecânico e mecânico de motores a diesel. As inscrições devem ser feitas até o dia 21 de agosto.

Com as escolas técnicas estaduais itinerantes, o Idep está levando cursos para todas as regiões do Estado com o objetivo de ofertar cursos, principalmente em comunidades remotas. A zona Urbana também é contemplada, inclusive estão em Porto Velho as Escolas Móveis de Imagem Pessoal e de Piscicultura e Frigorífico.

Muitos alunos estão tendo novas oportunidades no mercado de trabalho através dos cursos ofertados nas escolas móveis. Um desses exemplos é Jéssica Samara Barbosa, de 30 anos, que fez curso na Escola Móvel de Máquinas Agrícolas, em Ariquemes. Antes dos cursos do Idep, Jéssica trabalhava como secretária do lar e depois de se destacar como auxiliar de mecânica na sua cidade foi contratada por uma empresa nacional, na cidade de Contagem (MG), que atua com tecnologia, maquinário para os segmentos de construção, mineração, energia, petróleo, marítimo, gás, florestal e agronegócio. “Só consegui esse emprego porque fiz os cursos de Mecânica de Máquinas Agrícolas e Manutenção de Máquinas Agrícolas, na Escola Móvel do Idep”, reconheceu.

Fonte: Governo RO