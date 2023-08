Governo de Rondônia disponibiliza segurança reforçada durante realização da 12ª Expovel

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec, irá reforçar a segurança na 12ª Feira Agropecuária de Porto Velho – Expovel. O evento não era realizado há 11 anos, e retorna este ano com diversas atrações artísticas, montaria, rodas de negócios, exposições e leilões de animais. A festa acontece no período de 18 a 27 deste mês, no Parque dos Tanques, na Capital.

A retomada do evento traz muitas expectativas, pois além da movimentação econômica, fomenta a valorização cultural com apresentações de vários shows com artistas regionais e nacionais. Para promover a segurança das pessoas que irão participar da festa agropecuária, a Polícia Militar já elaborou seu planejamento e está pronta para realizar o policiamento interno e externo do local.

Segundo o comandante-geral da Polícia Militar, coronel PM Regis Braguin, todo efetivo disponível será empregado no policiamento durante os dias do evento. Serão cerca de 300 policiais militares que distribuídos de acordo com o policiamento orientado diariamente, estarão prevenindo crimes e protegendo as pessoas que irão participar da feira.

Além dos policiais militares do 1º Batalhão, que é o responsável pela área, atuarão os batalhões especializados como: Batalhão de Trânsito, Batalhão de Policiamento Ambiental, Batalhão de Policiamento de Choque e de Operações Especiais.

Fonte: Governo RO