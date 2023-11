Governo de Rondônia divulga lista de alunos selecionados para cursos tecnológicos gratuitos e anuncia vagas remanescentes

O Ginásio Poliesportivo Cláudio Coutinho, palco de grandes atrações esportivas, culturais e de lazer do Estado, está pronto para os Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) que começam nesta sexta-feira (10), a partir das 19h30, com abertura realizada pelo Governo de Rondônia. O local será um dos polos durante o período de competição, e vai receber partidas das modalidades de Handebol, Basquetebol e Futsal. A entrada durante os jogos é gratuita para o público.

Após 40 anos de criação dos Jogos Intermunicipais de Rondônia, Porto Velho será pela primeira vez sede do evento esportivo, que contará com a participação de dirigentes, técnicos, coordenação e atletas de 16 municípios rondonienses.

Para receber o evento, o ginásio Cláudio Coutinho passou por reparos no piso e na iluminação. Outras praças esportivas de Porto Velho que vão receber disputas de outras modalidades como: Atletismo; Capoeira; Ciclismo; Karatê; Tênis de Mesa; Taekwondo; Xadrez; Futebol Society; Voleibol e Vôlei de Praia, também estão prontas para as disputas do JIR.

O titular da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), Júnior Lopes, acredita no espírito esportivo e união durante os Jogos Intermunicipais de Rondônia. “Graças ao trabalho realizado pelo Governo do Estado, temos a expectativa de que será um grande evento esportivo, e os atletas vindos de várias partes do Estado serão muito bem recebidos e vão abrilhantar esta competição”, disse.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, reforça as ações do governo visando melhores estruturas para a competição. “Acreditamos que o esporte é um grande instrumento para inclusão social, e o Governo de Rondônia incentiva os atletas que estarão representando seus respectivos municípios. Além das competições, o JIR promove troca de experiências, valores, culturas”, pontuou.

JOGOS

Durante a competição, o ginásio Cláudio Coutinho terá os jogos da modalidade de Handebol masculino e feminino, sendo realizados entre os dias 11 e 15 de novembro, das 7h às 20h; bem como Basquetebol e Futsal masculino e feminino, que também vão acontecer no mesmo local, entre os dias 18 e 22 de novembro, a partir das 7h, encerrando às 20h.

Confira a programação do JIR, com a tabela de todas as modalidades, locais e horários aqui.

Fonte: Governo RO