Governo de Rondônia e Exército Brasileiro fazem tratativas para gerar Base Cartográfica do Estado

O Governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária – Sepat e Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – Sedam tem feito tratativas com o Exército Brasileiro, por intermédio da Diretoria de Serviço Geográfico – DSG/EB, para um trabalho em parceria com intuito de um Termo de Cooperação para gerar uma Base Cartográfica do Estado e o Georreferenciamento do perímetro das Unidades de Conservação Estadual – UC.

O Superintendente da Sepat, David Inácio reuniu nesta quarta-feira (1°) com o General de Brigada, Marcis Gualberto Mendonça, e com o coronel Rogério Ricardo da Silva, chefe de seção de Planejamento, Integração e Controle da Diretoria do Serviço Geográfico – DSG do Exército Brasileiro, em Brasília, com o propósito de tratar sobre o Termo de Cooperação com o Estado de Rondônia, a fim de gerar uma Base Cartográfica do Estado.

Segundo David Inácio, o trabalho a ser realizado em parceria com o Exército Brasileiro faz parte do Programa de Modernização e Governança das Fazendas Municipais do Estado de Rondônia e do Desenvolvimento Econômico-Sustentável dos Municípios – Profaz, que têm por objetivo identificar os gargalos e buscar soluções dialogando com outros do Poder Executivo do Estado e órgãos da esfera federal, como a Secretaria do Patrimônio da União – SPU e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha ressalta que, “o Programa de Modernização e Governança das Fazendas Municipais do Estado de Rondônia e do Desenvolvimento Econômico dos municípios e a parceria do Exército Brasileiro é importante neste trabalho”, ressaltou.

Uma das dificuldades enfrentadas para regularizar as Unidades para o Estado, é a necessidade de realização de georreferenciamento do perímetro das áreas de proteção ambiental, de forma que não deixe dúvidas na sua identificação e o Exército Brasileiro tem capacidade técnica para realizar o trabalho com eficiência.

Fonte: Governo RO