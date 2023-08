Governo de Rondônia e instituições parceiras realizam cerimônia de entrega de certificado do “Programa Prove”

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri e Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater Rondônia, juntamente ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas – Sebrae, realizaram uma cerimônia de entrega de Certificados do Programa de Verticalização da Produção Agropecuária da Agricultura Familiar de Rondônia – Prove. O evento aconteceu nos dias 17 e 18 de agosto e contemplou 16 novas agroindústrias de oito municípios do Estado.

O secretário da Seagri, Luiz Paulo considera que, a verticalização da produção agropecuária é um passo fundamental para agregar valor aos produtos agrícolas e pecuários, possibilitando aos agricultores e agricultoras, maior rentabilidade em suas atividades. “Sabemos que por meio dessas agroindústrias, é possível transformar a matéria-prima produzida no campo em alimentos processados, melhorando a qualidade dos produtos e ampliando as oportunidades de comercialização. Nesse sentido, o Programa Prove visa justamente agregar valor aos produtos e assim contribuir para o fortalecimento da agricultura familiar, com a geração de emprego e renda no campo”, salientou.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Governo do Estado e as instituições parceiras estão empenhados em dar suporte a esses empreendedores rurais, proporcionando assistência técnica, capacitação e acesso a financiamentos para que possam expandir suas atividades e alcançar ainda mais sucesso. “Quero parabenizar todos os agricultores familiares que foram certificados. Seus esforços e dedicação são fundamentais para o desenvolvimento sustentável da nossa região e a promoção da segurança alimentar. A realização desse evento demonstra a importância do trabalho em parceria entre o Governo e a sociedade civil organizada, na construção de um futuro melhor para todos”, ressaltou.

AÇÃO REGIONALIZADA

As regiões beneficiadas com essa iniciativa foram o Vale do Jamary e a região Central, que receberam certificados e nivelamento técnico, com palestras sobre as atribuições dos órgãos e beneficiários quanto à lei do Prove e gestão da propriedade. O evento aconteceu nos municípios de Ariquemes e Ji-Paraná. Essa ação regionalizada tem o objetivo de certificar mais de 80 agroindústrias em todo o Estado de Rondônia.

Nessa primeira etapa, em Ariquemes, dois novos empreendimentos foram certificados, sendo um especializado em café e outro em derivados do leite. O município de Campo Novo de Rondônia recebeu um certificado na área de panificação. Além disso, em Buritis foram agraciadas quatro agroindústrias de polpas de frutas; em Monte Negro, três certificados foram entregues, um para derivados do leite, outro para o processamento de mandioca e um terceiro à panificação. Cujubim, por sua vez, recebeu a certificação para uma agroindústria de café. Na cidade de Ji-Paraná, foi entregue o certificado para uma agroindústria de processamento de hortaliças e legumes. Foram certificadas duas agroindústrias de derivados de mandioca em Presidente Médici. Por fim, Jaru recebeu dois certificados para uma agroindústria de polpa de frutas.

CERIMÔNIA

A cerimônia de entrega dos certificados aconteceu nas sedes do Sebrae de Ariquemes e Ji-Paraná e contou com a presença, não só dos agricultores beneficiados, como também de autoridades locais. Essa ação faz parte do Prove, que objetiva fortalecer a agricultura familiar, promovendo o desenvolvimento econômico e a geração de empregos nas comunidades rurais. Espera-se que essa iniciativa possa trazer resultados aos agricultores, e também para todo o estado de Rondônia.

Fonte: Governo RO